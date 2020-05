One Dreamer: Kostenloser Prolog des Pixel-Abenteuers über einen ausgebrannten Entwickler veröffentlicht

Screenshot - One Dreamer (PC) Screenshot - One Dreamer (PC) Screenshot - One Dreamer (PC) Screenshot - One Dreamer (PC) Screenshot - One Dreamer (PC) Screenshot - One Dreamer (PC) Screenshot - One Dreamer (PC) Screenshot - One Dreamer (PC) Screenshot - One Dreamer (PC)

Am 8. Mai 2020 hat Gareth Ffoulkes einen kostenlosen Prolog für sein 2D-Adventure One Dreamer veröffentlicht, das im August 2015 erfolgreich via Kickstarter finanziert wurde und noch in diesem Jahr für PC erscheinen soll. One Dreamer: Prologue, so der Titel der Gratisversion, steht sowohl auf itch.io als auch Steam , wo die bisherigen Nutzerreviews "sehr positiv" sind (aktuell sind 98 Prozent von 68 Reviews positiv), zum Download bereit.One Dreamer erzählt die Geschichte eines ausgebrannten Spieleentwicklers namens Frank, der versucht, die Liebe zu seinem Job wiederzufinden, um seinen Debüttitel fertigzustellen. Dabei sollen neben Storyereignissen und Charakterinteraktionen auch einfache Pseudo-Code-Rätsel in einer realistischen, aber leicht verständlichen Programmierumgebung auf C#-Basis erledigt werden.Letztes aktuelles Video: Prologue Trailer