Delores: A Thimbleweed Park Mini-Adventure: Gratisableger des Pixelabenteuers veröffentlicht

Pausenloser Point-and-Click-Spaß!

Rückkehr nach Thimbleweed Park, dem Schauplatz des "Besten Abenteuers 2017" von Adventure Gamers, für das Ron Gilbert von seiner Mutter auch mit einem "Danke, dass du nicht mehr zu Hause lebst" ausgezeichnet wurde. (Oder komm einfach das erste Mal nach Thimbleweed Park! Es sind keine Vorkenntnisse zum Spielen erforderlich!)

Erkunde die Main Street und löse Rätsel, um Fotos für die seriöse Zeitung von Thimbleweed Park zu machen. Eines Tages wird Natalie diesen Pulitzer bekommen, was auch dir zu verdanken sein wird!

Löse immer schwierigere Aufgaben, während du nach und nach herausfindest, was zum Teufel diesmal in Thimbleweed Park los ist.

Probiere das neue Abenteuerspiel von Ron Gilbert aus, der die SCUMM-Engine von Lucasfilm und die Klassiker Maniac Mansion und Monkey Island entwickelte.

Am 9. Mai 2020 haben Terrible Toybox das 2D-Adventure Delores: A Thimbleweed Park Mini-Adventure als Dankeschön an die Fans von Thimbleweed Park kostenlos für PC veröffentlicht. Der Download ist sowohl über den Epic Games Store als auch Steam möglich, wo die Nutzerreviews bislang "positiv" ausfallen (aktuell sind 91 Prozent von 46 Reviews positiv).Spielbeschreibung des Herstellers: "Es ist 1988. Die Abenteuerspiel-Entwicklerin Delores Edmund, die sich gerade eine Auszeit von ihrem Job bei MMucasFlem Games gönnt, ist auf Kurzurlaub zurück in Thimbleweed Park. Während sie zu Hause ist, verdient sie sich als Fotografin für die Thimbleweed Nickel News etwas Geld dazu. Denn auch Spieleentwickler müssen sich ihre Brötchen verdienen! Thimbleweed Park hat sich in dem Jahr, in dem sie weg war, überhaupt nicht verändert ... oder doch?…Seit wann ist das S&D Diner ein Fünf-Sterne-Restaurant?…Seit wann ist PillowBear so angesagt?…Warum erhält der Clown Ransome plötzlich humanitäre Preise?…Wieso erinnert sich scheinbar niemand an die Leiche, die vor einem Jahr unter der Brücke lag?…Könnte Thimbleweed Park noch seltsamer sein?!In einer Stadt wie Thimbleweed Park ist ein Nebenjob als Fotoreporter dein kleinstes Problem.Delores: A Thimbleweed Park Mini-Adventure begann als Prototyp für Ron Gilberts neues Point-and-Click-Abenteuerspiel und entwickelte sich zu einem lustigen kleinen Spiel. Es ist keine Fortsetzung von Thimbleweed Park. Ihm fehlt wahrscheinlich der ganze Schnickschnack, der es zu einem rentablen Spiel machen würde. Das Spiel stellte eine große Herausforderung dar, da wir zur Erstellung neuer Rätsel fast ausschließlich 'vorhandenes Material' aus Thimbleweed Park verwenden mussten. Auch weil wir an den IRL-Aspekt gebunden waren.Als Dankeschön an unsere Fans veröffentlichen wir es kostenlos, damit sie in diesen seltsamen Zeiten Spaß haben können. Um dieses Mini-Abenteuer zu genießen, ist es nicht erforderlich, vorher Thimbleweed Park gespielt zu haben. (Was dich aber nicht davon abhalten soll, Thimbleweed Park zu spielen, wenn es dir gefällt)"Als wichtigste Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Trailer