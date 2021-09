ATOM RPG Trudograd: Eigenständige Erweiterung des postapokalyptischen Rollenspiels verlässt den Early Access

Screenshot - ATOM RPG Trudograd (PC) Screenshot - ATOM RPG Trudograd (PC) Screenshot - ATOM RPG Trudograd (PC) Screenshot - ATOM RPG Trudograd (PC) Screenshot - ATOM RPG Trudograd (PC) Screenshot - ATOM RPG Trudograd (PC) Screenshot - ATOM RPG Trudograd (PC) Screenshot - ATOM RPG Trudograd (PC) Screenshot - ATOM RPG Trudograd (PC) Screenshot - ATOM RPG Trudograd (PC) Screenshot - ATOM RPG Trudograd (PC) Screenshot - ATOM RPG Trudograd (PC) Screenshot - ATOM RPG Trudograd (PC) Screenshot - ATOM RPG Trudograd (PC) Screenshot - ATOM RPG Trudograd (PC) Screenshot - ATOM RPG Trudograd (PC) Screenshot - ATOM RPG Trudograd (PC) Screenshot - ATOM RPG Trudograd (PC)

Am 13. September 2021 haben die Entwickler von ATOM RPG Trudograd die Stand-Alone-Erweiterung ihres vor vier Jahren erfolgreich via Kickstarter finanzierten Endzeit-Rollenspiels ATOM RPG für PC veröffentlicht und den Early Access nach 16 Monaten offiziell beendet . Der Download via Steam und GOG kostet jeweils 10,99 Euro. Die bisherigen Nutzerreviews auf Valves Download-Portal sind "sehr positiv" (derzeit sind 91 Prozent von knapp tausend Reviews).Das wie das Original in einer postapokalyptischen Sowjetunion verortete und von klassischen PC-Rollenspielen wie den frühen Fallout - und Wasteland -Titeln inspirierte Add-on knüpft direkt an die Ereignisse des Hauptspiels an und bietet die Möglichkeit eines entsprechenden Charaktertransfers. Doch auch Neueinsteigern wird ein leichter Einstieg versprochen. Ziel ist es, eine gigantische Metropole zu erreichen, die der nuklearen Katastrophe weitestgehend standgehalten haben soll. Die Charakterentwicklung und Dialoge sollen sehr facettenreich, die rundenbasierten Kämpfe fordernd und die Aufgaben auf unterschiedliche Arten zu bewältigen sein.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer