Helltaker: Schmort Larry Laffer in der Hölle?

Am 11. Mai 2020 hat Daystone-Schöpfer Lukasz Piskorz alias VanRipper sein höllisches Dämonenabenteuer Helltaker für PC veröffentlicht. Der Download via Steam ist kostenlos. Wer will, kann Piskorz aber durch einen DLC-Kauf von Artbook und Pfannkuchenrezept unterstützen. Das digitale Artbook lässt sich aber auch im Spiel selbst freischalten.In Helltaker durchstreift man in der Rolle eines an Leisure Suit Larry erinnernden Playboys die Hölle, um die Herzen von Dämoninnen zu erobern, Skelette herumzukicken, Rätsel zu lösen und am Leben zu bleiben, so Piskorz. Den bisherigen Spielern scheint's jedenfalls zu gefallen, denn die Nutzerreviews sind bislang "sehr positiv" (aktuell sind 96 Prozent von 412 Reviews positiv).Letztes aktuelles Video: Trailer