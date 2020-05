Sea of Craft: Sea of Thieves trifft Kerbal Space Program und Online-Kämpfe

Der chinesische Entwickler Wizard Games vermischt in seinem PC-Titel Sea of Craft Elemente aus Kerbal Space Program mit Sea of Thieves Auf Steam ist das "Seekonstruktionsspiel", das die nicht besonders vielsagenden Genre-Tags "Gelegenheitsspiele, Indie, MMO, Simulation" bekommen hat, bereits mit einer Store-Seite vertreten. Geplanter Veröffentlichungszeitraum ist Oktober 2020."'Sea of Craft' ist ein physikbasiertes Konstruktionsspiel, das Multiplayer-Kämpfe auf See unterstützt. Die Spieler entwerfen und kreieren ihr eigenes einzigartiges Schiff, um in den Kampf zu ziehen. Wettrennen, PK und Tower-Defense sind nur einige Modi, die dich erwarten! Wo ein Schiff ist, gibt es Hoffnung!Es gibt fünf Hauptkategorien für Schiffszubehör: Basis, Energie, Physik, Waffen und Dekoration. Mit über 50 Moduldesigns kannst du deiner Fantasie freien Lauf lassen, eine Strategie ausarbeiten und dein eigenes Schiff bauen!Der Weg zum Ruhm ist gepflastert mit deinen Schiffen und Fähigkeiten. Dein Gegner ist das Meer selbst![Kreative Konstruktion] Hier kannst du deine grenzenlosen Ideen mit reichlich vorhandenem Schiffszubehör in die Tat umsetzen. Die Community soll sehen, was du erschaffen hast? Besuche die Ship Expo, um dein Werk zu teilen und mache dein Schiff zu einem echten Klassiker![Einzelspielermodus] Jedes Level ist vollgepackt mit Rätseln. Löse sie mit deiner bloßen Vorstellungskraft und kreativen Methoden.[Mehrspielermodus] Um König der Meere zu werden, probiere Wettrennen, PK und Tower Defense aus – alles wichtige Modi, um deine Fähigkeiten zu perfektionieren!Der zeitlose Retro-Kunststil, kombiniert mit realistischen Physikeffekten, schafft ein absolut kunstvolles Wunderland und bereitet die Bühne für eine wunderschöne Fantasy-Reise. Freue dich auf hoch aufragende Leuchttürme, gewundene Klippen, heilige Statuen und blutige Arenen. Der Weg an die Spitze ist brutal. Aber vergiss nicht, dir unterwegs einen Moment Zeit zu nehmen, um den strahlenden Sonnenuntergang zu bewundern."