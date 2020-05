Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2: Remaster-Doppelpack für PC, PS4 und Xbox One angekündigt; erste Vergleichsbilder

Screenshot - Tony Hawk's Pro Skater 1 2 (PC) Screenshot - Tony Hawk's Pro Skater 1 2 (PC) Screenshot - Tony Hawk's Pro Skater 1 2 (PC) Screenshot - Tony Hawk's Pro Skater 1 2 (PC)

Nach diversen Gerüchten hat Activision den Remaster von Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 offiziell angekündigt. Der Remaster-Doppelpack enthält überarbeitete Versionen von Tony Hawk's Pro Skater sowie Tony Hawk's Pro Skater 2 und wird für PC (Epic Games Store), PlayStation 4 und Xbox One erscheinen, und zwar am 4. September 2020 (voraussichtlich). Als Entwickler wurde Vicarious Visions (Crash Bandicoot N. Sane Trilogy) engagiert.Tony Hawk Pro Skater 1 + 2 enthält den vollständigen Original-Kader an Skatern, darunter Steve Caballero, Geoff Rowley, Bucky Lasek, Elissa Steamer, Kareem Campbell, Andrew Reynolds, Bob Burnquist, Eric Koston, Rodney Mullen, Jamie Thomas, Rune Glifberg, Chad Muska - und natürlich Tony Hawk."Jeder dieser Skater hat seine ganz eigenen Spezial-Moves - von Geoff Rowleys Darkslide Grind bis zu Tony Hawks legendärem 900 - und in den letzten zwei Jahrzehnten noch ein paar neue Tricks dazugelernt, inklusive Reverts, Lip-Tricks und Wallplants, mit denen du irre Kombos wie nie zuvor hinlegen kannst", schreibt der Publisher.Das Remaster wird alle Original-Level aus den ersten beiden Spielen der Reihe enthalten und viele der Songs aus den Original-Spielen. Diese Levels können einzeln mit alten und neuen Zielen gespielt werden, zu zweit im lokalen Koop-Modus oder in Multiplayer-Spielmodi online. Versprochen werden aktualisierte und verbesserte Grafik (bis 4K-Auflösung) und 60 fps (Bilder pro Sekunde).Vergleich (links: alt / rechts: neu)"Mach-dir-den-Skater" und "Mach-dir-den-Park" sollen in überarbeiteter Form zurückkehren: "Du willst dich lieber in deinem eigenen Park mit einem Skater austoben, den du selbst erstellt hast? Mach-dir-den-Skater und Mach-dir-den-Park sind zurück mit ein paar abgefahrenen neuen Funktionen. Mach-dir-den-Park bietet dir starke Tools zum Bearbeiten, um den Park deinen wildesten Fantasien entsprechend anzupassen. Diese Parks können online mit Freunden geteilt werden. Und wenn du einen Park erschaffen hast, warum erschaffst du dich dann nicht selbst? Oder einen Freund? Oder einen wahnsinnig cool aussehenden Poser? Dafür gibt's Mach-dir-den-Skater. Mit zahlreichen Anpassungsoptionen, inklusive einiger legendärer Skate- und Klamottenmarken, kannst du deiner Fantasie bei deinem eigenen Skater freien Lauf lassen."Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 wird für 44,99 Euro veröffentlicht. Eine Digital Deluxe Edition wird zum Preis von 54,99 Euro angeboten. Eine Collector's Edition für 99,99 Euro, die neben den Inhalten der Digital Deluxe Edition ein limitiertes Birdhouse-Deck enthält, ist auch geplant."Alle, die Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 als Download vorbestellen, erhalten vor der Veröffentlichung des Spiels die Warehouse-Demo. Rechne mit luftigen Höhen in der Lagerhalle im Sommer, der genaue Termin wird noch bekanntgegeben."Letztes aktuelles Video: Ankündigung