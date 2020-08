Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2: Trailer zum anstehenden Verkaufsstart des Remaster-Doppelpacks

Activision möchte mit dem folgenden Launch-Trailer auf das Remaster-Doppelpack von Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 einstimmen. Das Spiel enthält überarbeitete Versionen von Tony Hawk's Pro Skater sowie Tony Hawk's Pro Skater 2 und wird am 4. September für PC (Epic Games Store), PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Das Remaster wird alle Original-Level aus den ersten beiden Spielen der Reihe enthalten und viele der Songs aus den Original-Spielen - sowie neue Songs. Diese Levels können einzeln mit alten und neuen Zielen gespielt werden, zu zweit im lokalen Koop-Modus oder in Multiplayer-Spielmodi online. Versprochen werden aktualisierte und verbesserte Grafik (bis 4K-Auflösung) und 60 fps (Bilder pro Sekunde) - je nach Plattform.Auch acht neue Skater werden dabei sein: Lizzie Armanto, Leo Baker, Leticia Bufoni, Riley Hawk, Nyjah Huston, Tyshawn Jones, Aori Nishimura und Shane O'Neill verstärken den Original-Kader. Alle acht Charaktere sollen ihren eigenen Stil und ihre eigenen Signature-Tricks haben, basierend auf ihrer noch "jungen Karriere". Die altbekannten Vertreter sind Steve Caballero, Geoff Rowley, Bucky Lasek, Elissa Steamer, Kareem Campbell, Andrew Reynolds, Bob Burnquist, Eric Koston, Rodney Mullen, Jamie Thomas, Rune Glifberg, Chad Muska - und natürlich Tony Hawk.Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 wird für 44,99 Euro veröffentlicht. Eine Digital Deluxe Edition wird zum Preis von 54,99 Euro angeboten. Die Collector's Edition für 99,99 Euro, die neben den Inhalten der Digital Deluxe Edition ein limitiertes Birdhouse-Deck enthält, ist derzeit nicht mehr verfügbar. Alle, die Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 als Download vorbestellen, erhalten vor der Veröffentlichung des Spiels die Warehouse-Demo.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer