Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2: Remaster-Doppelpack steht bereit

Activision hat das Remaster-Doppelpack von Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 für PC (Epic Games Store), PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Unser Test befindet sich in Arbeit und ist für nächste Woche geplant, da unser Skate-Beauftragter (noch) in Urlaub ist."Ich bin dankbar für die Qualität und Fürsorge, die Activision und Vicarious Visions in das Remaster gesteckt haben, um die Tony Hawk’s Pro Skater-Reihe auf bestmögliche Weise wieder zum Leben zu erwecken", erklärt Tony Hawk. "Seit Jahren bitten mich Fans, diese Spiele zurückzubringen, und ich kann voller Stolz sagen, dass wir jetzt ein Spiel haben, das die Erwartungen nostalgischer Fans erfüllt und gleichzeitig eine neue Generation ermutigt, einen Controller in die Hand zu nehmen und am Ende vielleicht sogar aufs Skateboard zu steigen."Das Spiel enthält überarbeitete Versionen von Tony Hawk's Pro Skater sowie Tony Hawk's Pro Skater 2. Das Doppelpack enthält alle ursprünglichen Levels, Profi-Skater und Tricks mit neuen Spielweisen, zusätzlichen Skatern, frischer Musik und (bis zu) 4K-Auflösung. Auch die Editoren/Modi "Mach-dir-den-Park" und "Mach-dir-den-Skater" sind zurück."Unsere oberste Priorität beim Remaster war es, das Vermächtnis, das Handling und die Qualität der Originale zu ehren", erläutert Jen Oneal, Studioleiterin bei Vicarious Visions. "Zu sehen und zu hören, wie Fans rund um den Globus ihre Begeisterung und Liebe für die Lagerhalle-Demo miteinander geteilt haben, hat bestätigt, dass wir erreicht haben, was wir erreichen wollten. Wir von Vicarious Visions sind große Fans des Franchises, und wir können es kaum erwarten, mit den anderen Fans zu spielen. Wir hoffen, dass sie beim Spielen genauso viel Spaß haben werden, wie wir bei der Entwicklung hatten."Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 wird für 44,99 Euro veröffentlicht. Eine Digital Deluxe Edition wird zum Preis von 54,99 Euro angeboten. Die Collector's Edition für 99,99 Euro, die neben den Inhalten der Digital Deluxe Edition ein limitiertes Birdhouse-Deck enthält, ist derzeit nicht mehr verfügbar.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer