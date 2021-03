Tony Hawk's Pro Skater 1+2: Optimierte Version für PS5 und Xbox Series X/S veröffentlicht; Upgrade kostet zehn Euro

Tony Hawk's Pro Skater 1+2 ist auch für PlayStation 5 und Xbox Series X/S veröffentlicht worden. Die angekündigte Switch-Version wird später im Laufe des Jahres folgen.Die Umsetzungen die neuen Konsolen von Microsoft und Sony versprechen grafische Verbesserungen, darunter schärfere Schatten, verbesserte Skater-Texturen, Reflektionen und Blendenflecken. Die Versionen des Spiels für PlayStation 5 und Xbox Series X laufen in nativem 4K bei 60 fps, während die Version für Xbox Series S in 1440o gerendert und auf 4K hochskaliert wird. In der Pressemitteilung werden auch Raumklang und ein 120-fps-Modus (1080p) erwähnt.Diejenigen, die eine digitale Edition von Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 auf PlayStation 4 oder Xbox One besitzen, erhalten aber kein kostenloses Upgrade auf die Next-Gen-Version. Stattdessen muss man sich ein Upgrade auf das "Cross-Gen-Deluxe-Bundle" für zehn Euro dazukaufen (FAQ). Das Upgrade umfasst außerdem den geheimen Skater Ripper (alias das berüchtigte Powell-Peralta-Maskottchen), Retro-Ausstattung für den Modus 'Mach-dir-den-Skater' sowie Retro-Skins für Tony Hawk, Steve Caballero und Rodney Mullen. Besitzer der Digital Deluxe Edition des Spiels auf PlayStation 4 und Xbox One erhalten das Next-Gen-Upgrade ohne zusätzliche Kosten (ausgenommen Japan).Letztes aktuelles Video: New Platforms Trailer