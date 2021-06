Tony Hawk's Pro Skater 1+2: Switch-Version veröffentlicht

Activision hat Tony Hawk's Pro Skater 1+2 ab 34,99€ bei kaufen ) mittlerweile auch auf Nintendo Switch veröffentlicht (Standard: 44,99 Euro; Deluxe: 54,99 Euro). Die überarbeitete Neuauflage ist bereits auf PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X/S erhältlich."Mit dem Debüt des ersten Spiels der Tony Hawk's Pro Skater-Reihe auf Switch erhalten Nintendo-Fans ein originalgetreues Remaster der ersten beiden legendären Spiele des Franchise, das mobiles Gameplay in neue Sphären führt. (...) Tony Hawk's Pro Skater, das Spiel der Tony Hawk's Pro Skater-Reihe, das am schnellsten 1 Million Einheiten verkauft hat, wurde bereits auf anderen Plattformen veröffentlicht und vereint alle Original-Level, Profi-Skater, Oldschool-Tricks, einen Killer-Soundtrack mit alten als auch neuen Beats und vieles mehr, woran sich Gamer aus den 90ern und frühen 2000ern erinnern, mit neuen, atemberaubend gestalteten Leveln", schreibt der Publisher.Angaben zur technischen Umsetzung wurden von Activision nicht gemacht. Aber The Verge hat einen Blick auf die Switch-Version geworfen und schreibt, dass die Umsetzung durchaus "in Ordnung" sei. Die Grafik sei generell "flach" und die Texturen seien unscharf und verwaschen. Es würde relativ "einfach" wirken und die Charakter-Modelle werden als veraltet bezeichnet. Dafür soll die Bildwiederholrate ziemlich solide bei 30fps liegen und dadurch "gut" spielen.Letztes aktuelles Video: New Platforms Trailer