Harvest Moon: Eine Welt: Die virtuelle Feldarbeit kann beginnen

Am heutigen 5. März 2021 haben Natsume und Rising Star Games das Farm-Abenteuer Harvest Moon: Eine Welt ab 49,99€ bei kaufen ) alias Harvest Moon: One World für Nintendo Switch veröffentlicht. Der Titel ist sowohl als Download via eShop (Preis: 49,99 Euro) als auch als Boxversion im Handel erhältlich. Außerdem gibt es einen Season Pass, der Zugriff auf vier DLC-Pakete bieten soll. In Übersee ist darüber hinaus auch eine PS4-Fassung erschienen.In der Spielbeschreibung heißt es: "Schnapp dir deine Heugabel und kremple die Ärmel hoch: Das Landleben ruft! Versorge deine Nutztiere, hole die Ernte ein und verkaufe deine Waren, um dein kleines Fleckchen Erde in einen blühenden Bauernhof zu verwandeln. Die Welt steckt voller Abenteuer! Deine Reisen führen dich durch fünf direkt miteinander verbundene Regionen mit ihrem eigenen Klima sowie einer einzigartigen Tier- und Pflanzenwelt.Wäre es nicht praktisch, deinen Bauernhof einfach einzupacken und auf deine Reisen mitzunehmen? Die Expando-Farm macht's möglich! Die Bewohner jeder Region haben ihre Anbaumethoden genau an ihr örtliches Klima angepasst. Damit dein Hof auch in deiner neuen Umgebung gedeiht, wirst du dir die Tipps und Tricks deiner Nachbarn abschauen müssen. Lerne, wie du dein Weideland pflegst, Reis anbaust, Rentiere richtig hältst und mehr!Das einzige Gemüse, das in dieser einst so reichhaltigen Welt noch gedeiht, ist die Kartoffel. Um neue Saat zu finden, benötigst du die Hilfe der Erntegeister, doch die sind nicht leicht zu finden... Deine Saat kann sich je nach Anbaugebiet auch unterschiedlich entwickeln. So entdeckst du neue Pflanzen!Im Laufe deines Abenteuers begegnest du einer Reihe faszinierender Charaktere. Schließe neue Freundschaften, nimm an örtlichen Festen teil und im Nu bist du ein fester Teil der Gemeinschaft. Und wenn du hieraten und deine eigene Familie gründen möchtest, gibt es je fünf Junggesellen und Junggesellinnen, deren Herz du erobern kannst."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer