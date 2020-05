DreamWorks Trolljäger Verteidiger von Arcadia: Spiel zu Guillermo del Toros Netflix-Serie angekündigt

Prominente Sprecher - Die Stars der Netflix-Serie sind als Sprecher für die neuen Inhalte im Spiel dabei: Emile Hirsch als Jim Lake Jr. David Bradley als Merlin Charlie Saxton als Toby Lexi Medrano als Claire

Begegnungen mit alten Bekannten - Reise als die beliebten Charaktere aus der Hitserie durch einzigartige Welten

Werde zum Helden von Arcadia - Verbessere Rüstung und Fähigkeiten und werde mächtiger denn je und lass dir im en Koop-Modus von beliebten Figuren aus der Serie helfen

Mit DreamWorks Trolljäger Verteidiger von Arcadia haben Outright Games, Universal Games & Digital Platforms, Bandai Namco Entertainment und WayForward ein Spiel zu Guillermo del Toros Netflix-Serie Trollhunters angekündigt. Der als Action-Adventure-Plattformer klassifizierte Titel der Shantae-Macher soll am 25. September 2020 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC (digital) erscheinen.Dazu heißt es vom Hersteller: "Tales of Arcadia ist eine Serientrilogie von Dreamworks Animation bestehend aus Trolljäger, 3Below und der heiß erwarteten neuen Serie Wizards, die in diesem Jahr auf Netflix starten wird. Die Trilogie dreht sich um das vermeintlich gewöhnliche Städtchen Arcadia Oaks, das im Zentrum magischer und mystischer Linien liegt, was es zum Schauplatz zahlreicher Kämpfe zwischen fantastischen Wesen wie Trollen, Außerirdischen und Zauberern macht. Das neue Spiel DreamWorks Trolljäger Verteidiger von Arcadia erzählt eine brandneue Geschichte, die zwischen den einzelnen Welten der drei Serien spielt und bildet so eine wichtige narrative Brücke in der Trilogie.""DreamWorks Trolljäger Verteidiger von Arcadia führt Spieler auf ein spannendes und glaubwürdiges neues Abenteuer, bei dem Freundschaft, Loyalität und Fantasy, die drei Eckpfeiler der Serie, im Mittelpunkt stehen", so Jim Molinets, SVP of Production bei Universal Games & Digital Platforms. "Das Spiel erweitert die kühne und kreative Geschichte, die Fans seit Jahren begeistert, und erweckt die fantastische Welt von Arcadia Oaks auf unterhaltsame und überraschende Weise zum Leben.""Für uns ist es eine große Ehre, in einer so zentralen Rolle an der Marke mitwirken zu dürfen", so Terry Malham, CEO von Outright Games. "Von den unglaublich talentierten Menschen, die daran beteiligt sind, bis zur inhaltlichen Breite der Serien ist die 'Tales of Arcadia'-Trilogie herausragend in der Streaming-Landschaft. Für uns ist ein Traum wahrgeworden, dass wir mit unserem Spiel ein Teil davon sein und mit einem so bekannten Entwickler wie Wayforward daran arbeiten können."Als Highlights werden genannt:Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer