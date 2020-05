Inexistence Rebirth: Neuauflage des Metroidvania-Abenteuers erschienen

Aktualisierung vom 25. Mai 2020, 07:19 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 13. Mai 2020, 08:05 Uhr:

Neue Engine, leistungsfähiger und schneller

Gameplay für mehr Dynamik neu entwickelt

Dreimal mehr Inhalt als in der Basis-Version, mit mehr Levels, Gegnern usw…

Neu entwickelte Grafik und neues Level-Design

Mini-Karte für mehr Metroidvania-Rendering hinzugefügt

Fähigkeiten-System zum Freischalten neuer Fähigkeiten im Kampf hinzugefügt, je nach Wahl des Spielers

Neue Spiel-Modi und Nebenaufgaben für mehr Inhalt nach dem Spiel

Viele veränderte Orte in einem Pixel-Art-Stil im Sinne der großen Hits der SNES-Ära

RPG-Elemente, mit denen Werte und Ausrüstung der Helden angepasst werden können und neue Fähigkeiten im Laufe des Spiels

Abwechslungsreiche Monster mit imposanten Bossen

Viele Nebenquests und versteckte Orte

Levels mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden.

Screenshot - Inexistence Rebirth (PC) Screenshot - Inexistence Rebirth (PC) Screenshot - Inexistence Rebirth (PC) Screenshot - Inexistence Rebirth (PC) Screenshot - Inexistence Rebirth (PC) Screenshot - Inexistence Rebirth (PC) Screenshot - Inexistence Rebirth (PC)

Inzwischen hat Jonathan Brassaud Inexistence Rebirth für PC veröffentlicht. Auf Steam wird noch bis zum 29. Mai ein Launch-Rabatt von 15 Prozent auf den regulären Verkaufspreis des Metroidvania-Abenteuers gewährt (6,80 Euro statt 8,00 Euro).Am 22. Mai 2020 will Jonathan Brassaud eine überarbeitete Version seines Metroidvania-Abenteuers Inexistence für PC veröffentlichen. Auf Steam kann man Inexistence Rebirth , so der Titel der Neuauflage, bereits auf die Wunschliste setzen. In der Spielbeschreibung heißt es: "Hald und seine Schwester sind 'Hüter', die von den Göttern auserwählt wurden, das Gleichgewicht und die Gesetze der Welt zu bewahren. Doch nicht jeder wünscht sich Frieden... Claos, ein Mann mit dunklen Absichten, versetzt das Mädchen in einen tiefen Schlaf, um das Gleichgewicht zu brechen und das Böse an die Macht zu bringen. Ihr jüngerer Bruder Hald beschließt, Claos mit allen Mitteln zu finden und den Zauber zu brechen. Dazu muss er eine riesige Welt voller Geheimnisse und Gefahren erkunden...Entdecke dieses großartige Metroidvania-Spiel in einer brandneuen Version mit einer Menge neuer Features und Verbesserungen neu! Laufe in diesem Spiel im Metroidvania-Stil in einer riesigen Welt voller Geheimnisse und Action herum, das von den Klassikern der 16-Bit-Ära inspiriert ist."Die Rebirth-Version soll folgende Neuerungen bieten:Als generelle Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer