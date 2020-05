Mafia Trilogy: Ein Angebot, das man nicht ablehnen kann? Mafiöse Trilogie vorgestellt

Exklusives Spieler-Outfit: Der Don

Exklusives Fahrzeug: Smith V12 Limousine

Exklusiver Waffen-Skin: Gold-Halbautomatik



Mafia: Definitive Edition: Black Cats-Motorrad-Pack

Mafia 2: Definitive Edition: Made Man-Pack

Mafia 3: Definitive Edition: Classico-Dreiteiler & IL Duca Revolver."

2K Games und das Entwicklerstudio Hangar 13 haben die Mafia: Trilogy heute näher vorgestellt, wobei die meisten Informationen ohnehin schon im Vorfeld durchgesickert waren. Die Trilogie umfasst die Mafia: Definitive Edition (Remake), die Mafia 2: Definitive Edition (Remaster) und die Mafia 3: Definitive Edition (Re-Release) für insgesamt 59,99 Euro. Alle drei Titel haben die Altersfreigabe "keine Jugendfreigabe gemäß § 14 JuSchG".Spieler, die die Mafia: Trilogy digital vor dem 28. August kaufen, haben sofort Zugriff auf Mafia 2: Definitive Edition und Mafia 3: Definitive Edition auf PC (Steam), PS4 und Xbox One. Die Mafia: Definitive Edition wird am erst 28. August 2020 veröffentlicht. Käufer der Trilogy erhalten dann automatisch Zugriff auf das Remake des ersten Teils. Die physische Version von Mafia: Trilogy erscheint am 28. August, derzeit ist eine Veröffentlichung nur in ausgewählten Ländern der EMEA- und Asia-Region geplant.Die Definitive Editions von Mafia 2 und Mafia 3 sind ab heute als Teil von Mafia: Trilogy und einzeln für PC (Steam), PlayStation 4 und Xbox One erhältlich. Der Epic Games Store und Stadia werden später versorgt. Sowohl Mafia 2: Definitive Edition als auch Mafia 3: Definitive Edition enthalten alle Zusatzinhalte, die für das Grundspiel veröffentlicht wurden."Spieler, die vor dem 28. August Mafia: Definitive Edition vorbestellen - sowie Spieler, die bis dahin die digitale Version von Mafia: Trilogy kaufen oder die physische Version vorbestellen - erhalten den Bonus-Add-on-Inhalt "The Chicago Outfit" für Mafia: Definitive Edition.Dieses Inhaltspaket enthält:Darüber hinaus können sich Spieler für ein 2K-Konto registrieren, um folgende Bonusobjekte für das jeweilige Spiel freizuschalten:Letztes aktuelles Video: Teaser