Mortal Kombat 11: Aftermath: Spielszenen-Trailer zeigt Robocop, Fujin und Sheeva im Kampf

Robocop, Fujin und Sheeva sind die drei Charaktere, die mit der Erweiterung Mortal Kombat 11: Aftermath eingeführt werden. Während Robocop (mit der Stimme von Peter Weller) die Hollywood-Fraktion ansprechen dürfte, tauchen mit Fujin (Gott des Windes) und Sheeva (vierarmige Königin der Shokan; halb Mensch, halb Drache) auch zwei alte MK-Bekannte wieder auf - Sheeva bringt übrigens ihren berüchtigten Unblockable 'Teleport Stomp' mit. Erste Spielszenen der Neulinge könnt ihr euch im folgenden Trailer anschauen. Im Gegensatz zu den letzten "Gameplay-Trailern" zu Assassin's Creed Valhalla und F1 2020 sind in dem Trailer auch tatsächlich (längere) Spieleszenen zu sehen.Die Aftermath-Erweiterung erscheint in digitaler Form am 26. Mai 2020 für PC, PS4, Xbox One, Switch und Stadia - zum Preis von 39,99 Euro. Wer die vorherige Erweiterung (Kombat Pack Bundle) noch nicht besitzt, kann für 49,99 Euro beide DLC-Pakete in einem Rutsch erwerben. Zu guter Letzt wird das Gesamtpaket inklusive Mortal Kombat 11 noch als Mortal Kombat 11: Aftermath Collection für 59,99 Euro veröffentlicht. In Deutschland erneut nur digital, in Nordamerika auch auf Datenträger. Vorbesteller erhalten das "Eternal Klash Skin Pack", mit drei neuen Outfits für Scorpion, Frost und Sub-Zero.Des Weiteren integriert Netherrealm endlich zwei vielfach von Fans nachgefrage Features in Mortal Kombat 11: Stage Fatalities und Friendships. Erstere sind, nun ja, an die jeweilige Arena angelehnte Tötungsoptionen zum Rundenende, zweitere eine überraschend harmlose Variante der berüchtigten Fatalities. Einst in Mortal Kombat 2 eingeführt, dienen sie zum Veralbern nicht zum Zerstückeln der Gegner. Sowohl Stage Fatalities als auch Frienships stehen ab dem 26. Mai übrigens allen Besitzern von Mortal Kombat 11 zur Verfügung, auch ohne Erwerb des DLCs.Kern von Mortal Kombat 11: Aftermath ist allerdings die Story-Erweiterung: "Feuergott Liu Kang muss die Hilfe einiger unverhoffter Verbündeter und vertrauter Feinde in Anspruch nehmen, um die Geschichte zweier Welten neu zu schmieden, deren Schicksal in der Schwebe liegt ..."