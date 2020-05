Mortal Kombat 11: Aftermath: Trailer soll auf den Verkaufsstart einstimmen

Zur Einstimmung auf die Veröffentlichung von Mortal Kombat 11: Aftermath ist bereits der Trailer zum Verkaufsstart veröffentlicht werden. Aftermath umfasst drei neue Charaktere (Robocop, Fujin und Sheeva) und führt die Geschichte aus dem Hauptspiel fort. Einen Vorgeschmack auf die Story gibt ebenfalls das folgende Video. "Feuergott Liu Kang muss die Hilfe einiger unverhoffter Verbündeter und vertrauter Feinde in Anspruch nehmen, um die Geschichte zweier Welten neu zu schmieden, deren Schicksal in der Schwebe liegt ..."Letztes aktuelles Video: Official Launch TrailerDie Aftermath-Erweiterung erscheint in digitaler Form am 26. Mai 2020 für PC, PS4, Xbox One, Switch und Stadia - zum Preis von 39,99 Euro. Wer die vorherige Erweiterung (Kombat Pack Bundle) noch nicht besitzt, kann für 49,99 Euro beide DLC-Pakete in einem Rutsch erwerben. Zu guter Letzt wird das Gesamtpaket inklusive Mortal Kombat 11 noch als Mortal Kombat 11: Aftermath Collection für 59,99 Euro veröffentlicht. In Deutschland erneut nur digital, in Nordamerika auch als Box-Version. Vorbesteller erhalten das "Eternal Klash Skin Pack", mit drei neuen Outfits für Scorpion, Frost und Sub-Zero.