Unreal Engine 5: Auf dem Weg zum "Fotorealismus in Spielen": Echtzeit-Demo auf der PlayStation 5 + Video

Epic Games hat die Unreal Engine 5 beim heutigen "Summer Game Fest Event" offiziell vorgestellt und gleich eine Demo gezeigt, die in Echtzeit auf der PlayStation 5 lief. Diesmal ging es weniger um Raytracing, sondern um die beiden Technologien "Nanite" und "Lumen", mit denen der "Fotorealismus in Spielen" vorangebracht werden soll.



Nanite virtualized micropolygon geometry frees artists to create as much geometric detail as the eye can see. Nanite virtualized geometry means that film-quality source art comprising hundreds of millions or billions of polygons can be imported directly into Unreal Engine—anything from ZBrush sculpts to photogrammetry scans to CAD data—and it just works. Nanite geometry is streamed and scaled in real time so there are no more polygon count budgets, polygon memory budgets, or draw count budgets; there is no need to bake details to normal maps or manually author LODs; and there is no loss in quality.



Lumen is a fully dynamic global illumination solution that immediately reacts to scene and light changes. The system renders diffuse interreflection with infinite bounces and indirect specular reflections in huge, detailed environments, at scales ranging from kilometers to millimeters. Artists and designers can create more dynamic scenes using Lumen, for example, changing the sun angle for time of day, turning on a flashlight, or blowing a hole in the ceiling, and indirect lighting will adapt accordingly. Lumen erases the need to wait for lightmap bakes to finish and to author light map UVs—a huge time savings when an artist can move a light inside the Unreal Editor and lighting looks the same as when the game is run on console.



Numerous teams and technologies have come together to enable this leap in quality. To build large scenes with Nanite geometry technology, the team made heavy use of the Quixel Megascans library, which provides film-quality objects up to hundreds of millions of polygons. To support vastly larger and more detailed scenes than previous generations, PlayStation 5 provides a dramatic increase in storage bandwidth.



Die Demo zeigt ebenfalls bestehende Unreal-Engine-Systeme wie Chaos (Physik und Zerstörung), Niagara VFX, 3D-Audio (Faltungshall) und Ambisonics-Rendering. Die Preview-Version der Unreal Engine 5 wird Anfang 2021 zur Verfügung stehen. Die Vollversion soll Ende 2021 startklar sein. Sie wird PC, Mac, iOS, Android, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One und Xbox Series X unterstützen. Die aktuelle Unreal Engine 4.25 (inkl. Raytracing) unterstützt bereits die PlayStation 5 und die Xbox Series X. Epic Games arbeitet daran, dass man Projekte von der Unreal Engine 4.25 schnell auf die Unreal Engine 5 umstellen kann (Vorwärtskompatibilität).



Auf dem Weg zum "Fotorealismus in Spielen": Echtzeit-Demo auf der PlayStation 5 + Video





