Unreal Engine 5: Early Access mit "Valley of the Ancient" gestartet; Vollversion für Anfang 2022 geplant

Epic Games hat eine Early-Access-Version der Unreal Engine 5 veröffentlicht, die aber noch nicht ganz "produktionsreif" ist. Vielmehr soll man einige der neuen Technologien selbst ausprobieren können - z.B. Nanite und Lumen. Nanite soll die Komplexität von 3D-Objekten automatisch skalieren und streamen (Level of Detail) sowie deren Erstellung vereinfachen. Lumen wird für die dynamische globale Beleuchtung eingesetzt. Im Video (siehe unten) werden außerdem einige Neuerungen bei der Realisierung von offenen Spielwelten aufgeführt. So wird die Spielwelt automatisiert in bestimmte Cluster/Grids aufgeteilt, die dann je nach Bedarf gestreamt werden. Aber auch auf "Data Layers" (mehrere Versionen einer Welt), Animationen, MetaSounds, den Editor und den Workflow gehen die Entwickler ein.Die Unreal Engine 5 im Early Access mit dem Beispielprojekt "Valley of the Ancient" (aus der Präsentation des Vorjahres) kann via Epic Games Launcher runtergeladen werden. Weitere Details und den Download findet ihr hier Epic Games hofft, die Vollversion der Engine Anfang 2022 ausliefern zu können - mit vielen Speicher-, Leistungs- und Qualitätsverbesserungen sowie neuen Funktionen. Auch Fortnite soll auf die Unreal Engine 5 (auf allen unterstützten Plattformen) umgestellt werden.Letztes aktuelles Video: Welcome to Unreal Engine 5 Early Access