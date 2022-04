Unreal Engine 5: The Coalition zeigt neue Unreal-Engine-5-Demo

- Die technischen Details sind danke Unreal Engine 5 "einfach unglaublich, mehr als das 100-fache dessen, was vorher möglich war".





- Allein der Augapfel der Figur entspricht bei der Anzahl der Scheitelpunkte und Polygone dem, was ein ganzer Charakter in der vorherigen Spielen war.



- Vollständig dynamische globale Beleuchtung in Echtzeit ist ein lang gesuchtes Feature, Lumen ein totaler Game-Changer.



- Das Studio arbeitet seit über einem Jahr mit der Unreal Engine 5.



- Der Wechsel von der Unreal Engine 4 zu 5 verlief sehr reibungslos, wir brauchten nur etwa zwei Wochen, um das Team umzustellen.





- Temporal Super Resolution (TSR) ist eine unglaubliche Funktion, die manchmal fast übersehen wird.





Der seit 2014 zu Microsoft gehörende Gears-5-Macher The Coalition hat schon vor einer Weile den Shift zur Unreal Engine 5 bekannt gegeben – seitdem versorgen uns die Kanadier, quasi als Gegenstück zu Epics hauseigenen Vorzeige-Filmchen, immer mal wieder mit technisch beeindruckenden UE5-Demos in Videoform.Gestern ist der neue, knapp zwei Minuten lange Clip "The Coalition – The Cavern Cinematic Test Demo on Unreal Engine 5" erschienen – am besten ihr macht euch unten im Video selbst ein Bild von den schicken Lichteffekten.Zudem gab es ein langes (englischsprachiges) Interview mit Kate Rayner, Technical Director von The Coalition", auf dem offiziellen Xbox-Newsblog zu lesen . Wir haben die Kernaussagen daraus für euch zusammengefasst:- The Coalition gibt schon seit Jahren Unreal-Engine-Feedback direkt an Epic, damit die Unterstützung für die Plattform Xbox so gut wie möglich ist.- Über den nächsten Coalition-Titel herrscht noch Schweigen, aber das Studio freut sich auf die UE5-Technologien Nanite und Lumen.