Mafia: Definitive Edition: Ist ein Remake des Klassikers und kein Remaster; erste Bilder

Lost Heaven in Illinois: Die detailreiche Nachbildung eines Stadtbildes der 1930er lädt mit Architektur und Autos aus der Zwischenkriegszeit in die Kultur der Zeit ein.

Ein überarbeiteter Klassiker: Mit Liebe zum Original wurden Story, Gameplay und Musik erweitert, um Ihnen ein herausragendes Mafia-Erlebnis mit Nostalgiefaktor zu bieten.

Die Mafia: Definitive Edition schaltet Tommys Anzug und Taxi in Mafia II und Mafia III Definitive Edition frei."

Eigentlich sollte die Mafia Trilogy nach dem heutigen Teaser erst nächste Woche offiziell vorgestellt werden, aber der Microsoft Store war irgendwie voreilig. Demnach gehört auch die Mafia: Definitive Edition zu der Trilogie. Die Definitive Edition ist ein Remake (kein Remaster) von Mafia. Als Releasetermin wurde der 28. August 2020 genannt. Als Plattformen wurden bisher PC (Epic Games Store, Steam), PlayStation 4, Stadia und Xbox One bestätigt.Produktbeschreibung: "Von Grund auf überarbeitet. Steigen Sie zur Zeit der Prohibition in das organisierte Verbrechen ein. Nach einer schicksalhaften Begegnung mit der Mafia findet sich der Taxifahrer Tommy Angelo widerwillig in der Welt des organisierten Verbrechens wieder. Nachdem er sich am Anfang nur zögerlich auf die Salieri-Familie einlässt, werden die Verlockungen schon bald zu stark. Spielen Sie selbst die Hauptrolle in einem Mafia-Film: Erleben Sie das Leben eines Mafia-Gangsters zur Zeit der amerikanischen Prohibition, steigen Sie in den Rängen der kriminellen Organisation auf und werden Sie zum gemachten Mann.