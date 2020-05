Mafia: Definitive Edition: Weitere Details zum Mafia-Remake: Schauplatz und Story werden erweitert

Screenshot - Mafia: Definitive Edition (PC) Screenshot - Mafia: Definitive Edition (PC) Screenshot - Mafia: Definitive Edition (PC) Screenshot - Mafia: Definitive Edition (PC) Screenshot - Mafia: Definitive Edition (PC) Screenshot - Mafia: Definitive Edition (PC) Screenshot - Mafia: Definitive Edition (PC)

Heute haben 2K Games und das Entwicklerstudio Hangar 13 das Remake von Mafia offiziell vorgestellt. Die Mafia: Definitive Edition , die das Herzstück der Mafia: Trilogy bildet, soll "mehr als eine direkte Umsetzung" des Originals aus dem Jahr 2002 sein.Neben "4K/HDR-Ready-Grafik, ausgefeiltem Sounddesign und einem eigens komponiertem Soundtrack" soll die Geschichte mit Liebe zum Original nacherzählt und erweitert werden. In der Pressemitteilung ist von einem aktualisierten Drehbuch/Skript mit "reichhaltigen Dialogen, erweiterten Hintergrundgeschichten und zusätzlichen Zwischensequenzen" die Rede. Einige Charaktere sollen in den Fokus rücken, die im Originaltitel nur am Rande auftraten. Auch der Schauplatz Lost Heaven wird vergrößert. Motorräder werden als neuer Fahrzeugtyp eingeführt. Neue Sammelgegenstände sind ebenso geplant. Das Spiel soll auf der Engine basieren, die bei Mafia 3 zum Einsatz kam. Auf der PC Gaming Show am 6. Juni sollen weitere Details präsentiert werden.Mafia: Definitive Edition wird am 28. August 2020 für PC (zuerst Steam, später Epic Games Store), PS4 und Xbox One erscheinen. Das Remake wird einzeln erhältlich sein und 39,99 Euro kosten. Es ist aber auch in der Mafia: Trilogy enthalten, die seit heute verfügbar ist ( wir berichteten ).Die Mafia: Definitive Edition mit lokalisierter Sprachausgabe für Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch, Tschechisch und Russisch sowie mit lokalisierten Untertiteln für mexikanisches Spanisch, brasilianisches Portugiesisch, Polnisch, Japanisch, Koreanisch sowie traditionelles und vereinfachtes Chinesisch veröffentlicht.Story: "Mafia: Definitive Edition erzählt die Geschichte von Tommy Angelo, einem Taxifahrer, der in der amerikanischen Stadt Lost Heaven um das Jahr 1930 herum versucht, über die Runden zu kommen. In einer schicksalhaften Nacht gerät Tommy in Kontakt mit der italienischen Mafia und erhält einen Einblick in eine Welt, die gefährlich ist und doch voller Verlockungen steckt. Schon bald rutscht er immer tiefer in die brutale Welt des organisierten Verbrechens und erledigt Aufträge für Don Salieris Organisation, während diese sich mit der blutrünstigen Morello-Familie in einem Bandenkrieg befindet. In der Rolle von Tommy muss sich der Spieler in der gefährlichen Unterwelt von Lost Heaven einen Namen machen, doch hier ist nichts, wie es scheint - besonders, was Freund und Feind angeht.""Das originale Mafia hatte einen immensen und nachhaltigen Einfluss darauf, wie Videospiele ernsthafte Geschichten erzählen können, und wir wissen, dass viele Fans der Reihe es immer noch verehren", so Haden Blackman, Präsident und CCO bei Hangar 13, der die Entwicklung von Mafia: Definitive Edition in den Studiobüros in Brno und Prag in der Tschechischen Republik, in Brighton im Vereinigten Königreich und im kalifornischen Novato leitete. "Fast 20 Jahre nach dem Start der Mafia-Reihe haben wir jetzt die unglaubliche Gelegenheit, dieses geliebte Spiel einer neuen Generation von Spielern vorzustellen und alten Fans die Möglichkeit zu geben, Tommys Geschichte in einer herausragenden, modernen Präsentation, mit neuen Story-Elementen und Gameplay-Features noch einmal zu erleben."Letztes aktuelles Video: Teaser