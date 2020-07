Mafia: Definitive Edition: Ausführliches Spielszenen-Video zeigt die Mission "A Trip to the Country"

Die Entwickler des Remakes von Mafia zeigen im folgenden Spielszenen-Video die Mission "A Trip to the Country" (Ausflug aufs Land) aus der Mafia: Definitive Edition . Währenddessen werden die Neuerungen und Verbesserungen von Haden Blackman (Chef von Hangar 13) hervorgehoben. Im Prinzip wird der Klassiker mit der Engine von Mafia 3 neu entwickelt und gerade die Schusswechsel sowie das Deckungssystem erinnern stark an den dritten Mafia-Teil.Neben "4K/HDR-Ready-Grafik, ausgefeiltem Sounddesign und einem eigens komponiertem Soundtrack" soll die Geschichte von Mafia nacherzählt und erweitert werden. In der Pressemitteilung ist von einem aktualisierten Drehbuch/Skript mit "reichhaltigen Dialogen, erweiterten Hintergrundgeschichten und zusätzlichen Zwischensequenzen" die Rede. Einige Charaktere sollen in den Fokus rücken, die im Originaltitel nur am Rande auftraten. Auch der Schauplatz Lost Heaven wird vergrößert. Motorräder werden als neuer Fahrzeugtyp eingeführt. Neue Sammelgegenstände sind ebenso geplant.Die Mafia: Definitive Edition wird am 25. September 2020 für PC via Epic Games Store und Steam, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Bisher wollten 2K Games und Hangar 13 die Definitive Edition am 28. August 2020 veröffentlichen, aber die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie machten eine Verschiebung nötig.Das Mafia-Remake wird mit lokalisierter Sprachausgabe für Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch, Tschechisch und Russisch sowie mit lokalisierten Untertiteln für mexikanisches Spanisch, brasilianisches Portugiesisch, Polnisch, Japanisch, Koreanisch sowie traditionelles und vereinfachtes Chinesisch veröffentlicht.