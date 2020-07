Mafia: Definitive Edition: Die Veränderungen und Anpassungen von "Lost Heaven"

Die Entwickler der Mafia: Definitive Edition haben sich zu den Veränderungen und den Anpassungen des Schauplatzes "Lost Heaven" geäußert. Das Vorbild von Lost Heaven war Chicago der 1920er- und 1930er-Jahre, wobei der Mafia-Schauplatz gezeichnet von Korruption und den ansässigen Gangsterbossen war, die ihre Geschäfte mit der Prohibition machten. 2K Games und Hangar 13 : "Man hat sich beim Überarbeiten der Spielwelt an den grundlegenden Strukturen aus dem Original orientiert, weshalb die einzelnen Stadtviertel, Straßenblocks und Hauptstraßen noch sehr nahe am Ausgangsmaterial sind, auch wenn sich manche Namen geändert haben. Bezeichnende Locations aus dem Originalspiel, wie Clarks Motel, der internationale Flughafen oder die Rennstrecke sind alle noch da. Jedoch kann der ländliche Teil im Norden der Karte nun frei erkundet werden, ohne einen bestimmten Punkt in der Geschichte erreicht haben zu müssen. Keine unsichtbaren Wände oder Ladebildschirme mehr.""Zusätzlich zu den optischen Verbesserungen (...) haben bestimmte Stadtteile auch noch andere Upgrades erhalten, die die Stadt echt und atmosphärisch wirken lassen. Das Stadtzentrum hat nun mehr hohe Gebäudekomplexe, wie man es aus der Zeit nach dem Bau-Boom der 1920er und 1930er erwarten würde. Chinatown zeichnet sich jetzt typisch für die Epoche durch seine eigene Architektur aus und wird von einer blühenden chinesischen Gemeinschaft bevölkert, die es im Originalspiel noch nicht gab. In anderen Bereichen der Stadt wurde die Topografie verändert, um das Befahren der Straßen dort abwechslungsreicher zu gestalten und tolle Aussichtspunkte zu schaffen. (...) Jedes Viertel hat dabei sein ganz eigenes Flair und verändert sich mit der Tages- und Nachtzeit. Tagsüber sind die Straßen belebt von geschäftigen Fußgängern, gefüllt mit vielen gelben Taxis und in den Rauch der Fabrikschornsteine gehüllt - nachts sind sie kaum wiederzuerkennen. Wenn die Sonne erst untergegangen ist, sind die Straßen ruhiger und die Bürgersteige fast leergefegt. Nun kommen die Neonschilder der Hotels und Vergnügungsorte zur Geltung, die tagsüber kaum sichtbar sind. In den spärlich beleuchteten Straßen dienen sie dir als Orientierungspunkte auf deinem Weg durch die Nacht."Auch das Straßennetz von Lost Heaven wurde überarbeitet."Jetzt kannst du auf der Flucht vor der Polizei Seitenstraßen und andere Abkürzungen zu deinem Vorteil nutzen. Außerdem hast du jetzt an Ecken und Kreuzungen ein angenehmeres Fahrerlebnis, als das noch im Originalspiel der Fall war. Mit der Analyse von Heatmaps hat sich Hangar 13 genau angeschaut, welche Straßen von Spielern in welchen Missionen am häufigsten frequentiert wurden. Das hat Anlass zu so mancher Änderung gegeben. So ist es jetzt wahrscheinlicher, dass du auf deinen Wegen verschiedene Viertel durchfährst und neue Bereiche kennenlernst, statt immer nur dieselben Straßenzüge zu sehen. Immerhin bist du Thomas Angelo und kein Pendler."Die Mafia: Definitive Edition wird am 25. September 2020 für PC via Epic Games Store und Steam, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: Spielszenen