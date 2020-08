Mafia: Definitive Edition: Der "klassische Modus" orientiert sich stärker am Schwierigkeitsgrad des Originals

In der Mafia: Definitive Edition wird es einen "klassischen Modus" geben, der sich stärker am Schwierigkeitsgrad und der Herausforderung des Originals (2002) orientieren soll. In diesem Modus ist z.B. die Lenkhilfe bei Fahrzeugen und Motorrädern, die es auf anderen Schwierigkeitsstufen gibt, entweder schwächer oder ganz abgestellt. Es wird keine Navigationszeichen in der Spielwelt geben (abgesehen von der Minimap), die Fahrzeuge halten nicht so viel aus und die Cops sollen bei Vergehen hartnäckiger sein.Prakash Choraria, Senior Systems Designer von Hangar 13: "Auf mittlerer Schwierigkeitsstufe ignoriert die Polizei gewöhnlich Vergehen, bei denen niemand zu Schaden kommt. Fährt man bei Rot über die Ampel oder rammt ein stehendes Fahrzeug, sehen sie in die andere Richtung. Richtet man allerdings eine Waffe auf einen Fußgänger, nehmen sie einen beiseite. Im klassischen Modus gibt es allerdings keine Bagatellen. Fährt man ein bisschen zu schnell, darf man sofort rechts ranfahren und Bußgeld abdrücken, damit die Situation nicht eskaliert."Die Gegner sollen im Vergleich zu den anderen Schwierigkeitsstufen wesentlich aggressiver vorgehen. Sie richten mehr Schaden an, weichen Angriffen geschickter aus und sind nicht auf der Minikarte zu sehen. Beim Nachladen verliert man übrigens alle noch verbliebenen Kugeln im Magazin. Erste-Hilfe-Kästen stellen weniger Gesundheit wieder her und die Gesundheit regeneriert sich automatisch nur bis 20 Prozent."Wenn ich mir das Originalspiel heute anschaue, ist es schon unglaublich herausfordernd", merkt Prakash Choraria, Senior Systems Designer von Hangar 13, an. "Mit dem klassischen Modus wollten wir etwas bieten, bei dem man sich bemühen muss, aber gleichzeitig auch einige Unebenheiten ausbügeln, die das Ganze frustrierend machen könnten. Wie etwa das Rennen in der 'Fair-Play'-Mission. Ziel bei allen Schwierigkeitsstufen bei Mafia: Definitive Edition war es, alles etwas einfacher als im Originalspiel zu gestalten, da hier viele Spieler festhingen und die Mission nicht abschließen konnten. Im klassischen Modus ist das Rennen immer noch ziemlich nervenaufreibend, aber mit etwas Geduld und Übung kommt man durch."Ansonsten bietet die Mafia: Definitive Edition verschiedene Schwierigkeitsstufen und die Option, einzelne Features wie Zielhilfe, Fahrzeugsteuerung und Polizeireaktionen zu ändern. Die Mafia: Definitive Edition wird am 25. September 2020 für PC via Epic Games Store und Steam, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: Spielszenen