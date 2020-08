Mafia: Definitive Edition: Zweiter Story-Trailer veröffentlicht

Mafia: Definitive Edition - das von Grund auf neu erstellte Remake des beliebten Klassikers;

Mafia II: Definitive Edition - ein Ultra-HD-Remaster des bei den Fans beliebten Spiels;

Mafia III: Definitive Edition - die Wiedereinführung des preiskrönten Story-Meisterwerks

2K und Hangar 13 haben im Rahmen der gamescom 2020 Opening Night Live einen neuen Trailer zur Mafia: Definitive Edition veröffentlicht:Letztes aktuelles Video: Story Trailer 2Dazu heißt es vom Publisher: "Der zweite ausführliche Story-Trailer 'Eine gefährliche Welt, die voller Verlockungen steckt' zeigt, wie der Protagonist Tommy Angelo die wichtige Lektion lernt, dass die Loyalität zur Familie ihm trotz der damit verbundenen Kosten ein Maß an Reichtum und Macht bescheren kann, von dem er als Taxifahrer nur träumen konnte."Spielbeschreibung des Herstellers: "Mafia: Definitive Edition - ein umfassendes, von Grund auf neu aufgebautes Remake des originalen Mafia - erscheint am 25. September. Das Remake enthält ein aktualisiertes Skript mit reichhaltigen neuen Dialogen, erweiterten Hintergrundgeschichten und zusätzlichen Zwischensequenzen. Dazu kommen brandneue Gameplay-Sequenzen und Features, die besten Filmsequenzen, ein neu aufgenommener Orchester-Soundtrack und weitere Verbesserungen. Es ist das Mafia, an das sich die Spieler erinnern - aber noch viel, viel mehr.Mafia: Definitive Edition ist Teil der Mafia: Trilogy, die Folgendes enthält:Spieler, die Mafia: Trilogy digital erwerben, erhalten sofort Zugang zu Mafia II: Definitive Edition und Mafia III: Definitive Edition auf PlayStation 4, Xbox One und Steam und können die Mafia: Definitive Edition herunterladen, sobald sie am 25. September erscheint. Mafia: Definitive Edition, Mafia II: Definitive Edition und Mafia III: Definition Edition können auch separat erworben werden."