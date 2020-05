Mafia 2: Definitive Edition: Remaster mit technischen Verbesserungen für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht

"DLC 1 - The Betrayal of Jimmy: Du spielst Jimmy, einen Söldner, der für die richtige Bezahlung jeden Job übernimmt. Dieses actionreiche Add-On enthält neue Aktivitäten wie Auftragsmorde, Fahrzeugdiebstahl und Zerstörung von Eigentum. Dank Arcade-Punktesystem und Online-Bestenlisten kannst du sehen, wie du dich in den 30 neuen Missionen schlägst – scheffle Punkte, indem du zu schnell fährst, Kopfschüsse verteilst und einen Kill an den nächsten reihst.

DLC 2 - Jimmy's Vendetta: In diesem explosiven Add-On schlüpfst du erneut in die Rolle von Jimmy, der nach einem kurzen Aufenthalt im Hartmann-Staatsgefängnis nichts unversucht lassen wird, um sich an denen zu rächen, die ihn im ersten DLC verraten haben. Jimmys Mordmotiv treibt die Story voran, deine Jagd nach Highscores und Kill-Kombos lässt die Action nie abreißen. Die 34 neuen Missionen nutzen das selbe Arcade-Punktesystem und die Online-Bestenlisten, die schon Jimmys ersten DLC unvergesslich machten.

DLC 3 - Joe's Adventures: Schlüpfe in die Schuhe von Joe Barbaro, dem ungestümen Sprücheklopfer, der seit der Kindheit der beste Kumpel von Vito Scaletta ist. Die dramatischen Ereignisse dieses ausgedehnten Add-Ons finden zeitgleich mit denen aus Mafia II statt, genauer gesagt in den sechs Jahren, in denen Joe und Vito sich nicht gesehen haben. In storylastigen und arcade-basierten Missionen reist du in bisher unerforschte Teile von Empire Bay, wo dich neue Gegner und Sammelgegenstände erwarten."

Die Mafia 2: Definitive Edition ist heute zusammen mit der Mafia: Trilogy für PC (zuerst Steam, später Epic Games Store), PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht worden ( wir berichteten ). Stadia wird später versorgt. Die besagte Definitive Edition ist ein Remaster von Mafia 2 (2010), das grafisch überarbeitet wurde und alle drei Story-DLCs sowie vier Pakete mit Bonusinhalten enthält. Der Preis beträgt 29,99 Euro.Mafia 2 feiert damit seine Premiere auf PlayStation 4 und Xbox One, und zwar in einem "HD-Paket". Auf PC, PS4 Pro und Xbox One X werden HDR und 4K-Auflösung unterstützt. Die Definitive Edition soll über verbesserte Gesichtsanimationen in den Zwischensequenzen und nicht näher benannte "technische und grafische Verbesserungen" von Empire Bay und seinen Einwohnern bieten. Allem Anschein nach gibt es aber einige Grafik-Bugs . An der Geschichte wurden keine Veränderungen vorgenommen.Steam-Nutzer, die Mafia 2 bereits besitzen, erhalten Mafia 2: Definitive Edition kostenlos. Die 2010 veröffentlichte Version von Mafia 2 bleibt dabei als Mafia 2 (Classic) in der Steam-Bibliothek. Neu gekaufte Versionen von Mafia 2: Definitive Edition oder Mafia Trilogy gewähren (ausschließlich auf Steam) außerdem Mafia 2 (Classic). Original-Spielstände von Mafia 2 (Classic) können auf Steam auch auf Mafia 2: Definitive Edition übertragen werden.Story: "Nachdem er sich im Zweiten Weltkrieg eine Kugel einfing und im Rahmen seines Fronturlaubs nach Empire Bay zurückkehrt, findet der sizilianische Immigrant Vito Scaletta heraus, das sein verstorbener Vater hohe Schulden bei einem Kredithai hatte. Er muss jetzt schnell an Geld kommen - und dank seines berufskriminellen Kumpels Joe gerät er schnell in die Fänge der Mafia. Nun muss sich Vito mit immer größeren Verbrechen beweisen, die immer mehr Reichtum, Status ... und Konsequenzen haben. Aber was geschieht, wenn sich seine Motivation von Not zu Gier verschiebt? Wenn es nicht genug ist, alles zu haben?"Letztes aktuelles Video: Launch TrailerDLC-Überblick: