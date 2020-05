Skully: Adventure-Plattformer über einen wandelbaren Totenschädel für PC, PS4, Xbox One und Switch angekündigt

Screenshot - Skully (PC) Screenshot - Skully (PC) Screenshot - Skully (PC) Screenshot - Skully (PC) Screenshot - Skully (PC) Screenshot - Skully (PC) Screenshot - Skully (PC) Screenshot - Skully (PC)

Finish Line Games und Modus Games haben den Action-Adventure-Plattformer Skully angekündigt, der am 4. August 2020 für PC ( Steam ), PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen soll und die Geschichte eines Totenschädels erzählt, der eine Chance auf ein zweites Leben erhält, um einen drohenden Krieg zu verhindern.Auf dem PlayStation Blog stellt Community Manager Lucas Croft von Modus Games den Titel näher vor: "In Skully besuchen die Spieler ein üppiges Inselparadies, dass noch nicht von den Menschen verändert wurde. Ausgedehnte Ausblicke, aktive Vulkane und weitläufige Gebirgszüge gibt es in großer menge, obwohl das Strahlen dieses friedlichen Ortes aufgrund eines anhaltenden familiären Konflikts zwischen den vier Elementarwesen, die über die Insel wachen, auf der Kippe steht.Terry, eine Gottheit, kann den Streit nicht alleine lösen und belebt deshalb einen Schädel wieder, der am Ufer angespült wurde, um zwischen den Fronten zu vermitteln. Mit einer Chance auf ein zweites 'Leben', nachdem er von der Kraft der Magie durchdrungen wurde, begibt sich der so genannte 'Skully' nun durch die verschiedenen Landschaften. Mithilfe dreier Elementarformen kann er Gefahren umgehen. Beschworen aus der gleichen Kraft, die diesem Schädel Leben einhauchte, begeben sie sich unter den wachen Augen von Terry auf die Suche nach der Ruhe in ihrem Zuhause.Als eine Art Relikt aus einer früheren Zeit wurde Skully wiederbelebt, um in eine Fehde zwischen einer Gottheit und seinen drei Geschwistern Frieden zu stiften. Ihr Streit gefährdet die Insel, die ihr Zuhause ist. Die Fähigkeit von Skully ermöglicht es dem kugelförmigen Knochen, mit hoher Geschwindigkeit auf dem Boden oder über Steigungen der verschiedenen Biome zu hüpfen, zu springen und zu rollen." Darüber hinaus kann Skully noch drei weitere Formen annehmen, um Feinde zu besiegen und Hindernissse zu zerstören, Rätsel zu lösen oder Abgründe und Höhenunterschiede zu überwinden."Wir freuen uns, Skully mit der Welt zu teilen", so Daniel Posner, CEO von Finish Line Games. "Wir glauben, dass sich viele Leute für das Spiel, das die heroische Reise eines scheinbar unwichtigen Charakters zu seinen großen Zielen darstellt, begeistern können."Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer