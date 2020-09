Nexomon: Extinction: Monsterhatz in Pokémon-Manier startet auch auf PS4, Switch und Xbox One

Aktualisierung vom 25. September 2020, 17:14 Uhr.

Ursprüngliche Meldung vom 31. August 2020, 09:32 Uhr:

Mach dich auf die Reise - Verlasse das Waisenhaus, in dem du aufgewachsen bist, wähle dein erstes Nexomon und werde ein Bändiger.

Erforsche eine Welt, in der es vor Nexomon wimmelt - Fange und bändige 381 Nexomon mit insgesamt 9 Elementen und mächtigen Entwicklungsstufen.

Begib dich in die Schlacht - Tyrann-Nexomon streifen frei herum und die Gilde der Bändiger platzt aus allen Nähten. Kannst du den Verlauf des Kampfes ändern?

Kämpfe gegen Trainer und Tyrannen - Mach dich bereit und tritt in wunderschön animierten rundenbasierten Kämpfen gegen potenzielle Herausforderer und gefährliche Gegner an.

Entdecke verschiedenste Regionen - Finde dich in herausfordernden Umgebungen zurecht, von trockenen Wüsten bis hin zur eiskalten Tundra und beherrsche deren Auswirkungen auf deine Nexomon.

Tauche ein in die Welt von Nexomon - Decke Geheimnisse auf, erkunde Nebenquests und stelle dich vielen verrückten Charakteren.

Trainiere hart, dann schaffst du es an die Spitze - Mit dynamischen Schwierigkeitsgraden wird deine Umgebung im Laufe des Spiels schwieriger, da selbst besiegte Trainer gestärkt zurückkehren, um erneut zu kämpfen!

Screenshot - Nexomon: Extinction (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Nexomon: Extinction (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Nexomon: Extinction (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Nexomon: Extinction (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Nexomon: Extinction (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Nexomon: Extinction (PC, PS4, Switch, One)

Am 24. September haben VEWO Interactive und PQube Nexomon: Extinction auch für Xbox One veröffentlicht. Der Download via Microsoft Store kostet 19,99 Euro. Dank Smart Delivery sollen Xbox-Käufer das Monsterfang-Rollenspiel auch auf Xbox Series X | S spielen können, so der Hersteller.Nach dem Early-Access-Ende von Nexomon im Juli auf PC (wir berichteten ) haben VEWO Interactive und PQube das Monsterfang-Rollenspiel Nexomon: Extinction am 28. August 2020 für PC, PlayStation 4 und Nintendo Switch veröffentlicht. Via Steam und PlayStation Store (nur mit PlayStation Plus) wird aktuell noch ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (17,99 Euro statt 19,99 Euro), im eShop nicht. Zudem sind Boxversionen für PS4 und Switch im Handel erhältlich. Eine Umsetzung für Xbox One soll im September folgen. Die bisherigen Nutzerreviews auf Steam sind wie schon bei Nexomon "sehr positiv" (aktuell sind 87 Prozent von 122 Reviews positiv).Spielbeschreibung des Herstellers: "Nexomon: Extinction ist ein Revival des Monsterfangens mit einer neuen Geschichte, verrückten Figuren und über 300 coolen Nexomon zum Fangen und Zähmen. Die Welt ist dem Untergang geweiht, da mächtige Tyrann-Nexomon um die Herrschaft über Menschen und Monster kämpfen. Tritt der Gilde der Bändiger bei und beginne deine epische Reise, um das Gleichgewicht zu wahren, bevor es zu spät ist..."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer