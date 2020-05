Super Mega Baseball 3: Großkopfertes Baseball-Spiel für PC und Konsolen erschienen

Wo findet man heutzutage noch ein Baseball-Spiel, das nicht nur super, sondern auch mega ist? In Super Mega Baseball 3 natürlich, das seit gestern für PS4, Xbox One, Switch und PC erhältlich ist. Für einen echten "Baseball-Simulator", von dem in der Steam-Beschreibung die Rede ist, sind hier allerdings die Köpfe zu groß geraten.Im kurzen Gameplay-Trailer sind zwar etwa zehn mal so viel Spielszenen enthalten wie bei Assassin's Creed Valhalla - wer noch mehr über den Spielablauf erfahren möchte, kann sich aber auch den unten eingebundenen, gut einstündigen "Launch-Day-Dev-Stream" zu Gemüte führen.Entwickler Metalhead Software beschreibt das Geschehen im Sportspiel folgendermaßen:"Super Mega Baseball 3 verbessert die vorherigen Versionen um eine tief greifendere Spielfeldsimulation und umfangreiche Online- und Offline-Spielmodi, einschließlich dem neuen Franchise-Modus und stark verbesserter Grafik. Dazu gibt es viele weitere neue Inhalte, wie ein verbessertes UI, viele neue Audio-Inhalte, neue Teams und Charaktere und neue Stadien mit verschiedenen Lichtverhältnissen.Eigenschaften:- Teste deine Hand-Augen-Koordination (oder entspanne einfach beim Home-Run-Schlagen). Genieße dabei die intuitive Spielmechanik, die nahtlos die unterschiedlichen Schwierigkeitsgrade verknüpft, und spiele dich vom Anfänger bis zum Meister hinauf.- Nutze dein Baseball-Wissen und die genauen Regeln des Spiels, einschließlich der neu eingeführten Pick-off- und Steal-Mechaniken, Wild Pitches und Passed Balls, Designated Hitters und Spielereigenschaften.- Erlebe den Anblick und die Klänge von 14 detailreich nachgebildeten Stadien, von denen jedes drei einzigartige Tageszeiten zum Spielen bietet.- Verhilf im neuen Franchise-Modus einem neuen Team über mehrere Saisons hinweg zu wahrer Größe und erlebe dabei die Weiterentwicklung der Spieler, einen echten Alterungsprozess, Ruhestand und das Einstellen und Entlassen von Free Agents (1vCPU, 2vCPU, lokal oder online).- Gewinne pennants und steige im umkämpften und plattformübergreifenden Pennant Race-Modus (1v1, nur online) in höhere Ligen auf.- Nutze die umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten, um dir deine ideale Liga zu basteln. Passe die Länge und Struktur der Saison an, ändere die Namen/Trikots/Logos der Teams und die Namen/das Aussehen/die Eigenschaften der Spieler.- Spiele vollständig nach deinen Wünschen angepasste Seasons und Elimination-Serien oder einmalige Exhibition-Spiele. Steuere dabei die Teams oder simuliere Spiele alleine oder mit Freunden (1vCPU, 2vCPU, 1v1, 2v1, 2v2, CPUvCPU, lokal oder online).- Du kannst die Anpassung auch überspringen und stattdessen um den ersten Platz in der Rangliste kämpfen. Nutze dabei die vorher zusammengestellten Teams und Einstellungen in den Modi Standard Season und Standard Elimination (1vCPU, 2vCPU, lokal oder online)."