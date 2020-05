Paper Mario: The Origami King: Mario kämpft gegen den Origami-König und seine Faltschergen

Screenshot - Paper Mario: The Origami King (Switch) Screenshot - Paper Mario: The Origami King (Switch) Screenshot - Paper Mario: The Origami King (Switch) Screenshot - Paper Mario: The Origami King (Switch) Screenshot - Paper Mario: The Origami King (Switch) Screenshot - Paper Mario: The Origami King (Switch) Screenshot - Paper Mario: The Origami King (Switch) Screenshot - Paper Mario: The Origami King (Switch) Screenshot - Paper Mario: The Origami King (Switch) Screenshot - Paper Mario: The Origami King (Switch) Screenshot - Paper Mario: The Origami King (Switch) Screenshot - Paper Mario: The Origami King (Switch) Screenshot - Paper Mario: The Origami King (Switch)

Nintendo hat Paper Mario: The Origami King für Switch angekündigt. Das Spiel wird am 17. Juli 2020 erscheinen und 59,99 Euro kosten. In Paper Mario: The Origami King begleitet man Mario und seine neue Gefährtin Olivia auf ein Abenteuer durch eine Welt aus Papier. Man stellt sich dem Origami-König und seiner Armee von Faltschergen entgegen, findet "außergewöhnliche Gefährten" und setzt magische Kräfte ein, um die Welt zu retten. Ein Mehrspieler-Modus ist nicht geplant. Nintendo : "Der hinterhältige König Olly hat Prinzessin Peach in Origami verwandelt, ihr Schloss ausgerissen und mit magischen Luftschlangen gefesselt! Doch keine Sorge - Mario und seine neue Gefährtin Olivia sind zur Stelle! Auf deiner Reise, die Papierbänder zu entfernen, besuchst du die unterschiedlichsten Orte, darunter brütend heiße Wüsten und weite Meere. Dabei begegnet dir eine bunte Riege an Charakteren, die mit dir zusammen die Luftschlangen lösen und verhindern, dass deine Freunde in Faltschergen verwandelt werden!""Die Faltschergen haben einige Schäden verursacht. Zum Glück besitzt Olivia magische Faltkräfte, mit denen du nicht nur die Umgebung reparieren, sondern auch all die Toads retten kannst, die in aberwitzigen Situationen feststecken. Mithilfe mächtiger Papieraktionen wie den weitreichenden Faltarmen kannst du die von den Faltschergen gefangenen Bewohner retten und das Pilzkönigreich Schnipsel für Schnipsel wieder aufbauen. Und wenn es hart auf hart kommt, stellst du dich Ollys Faltschergen und riesigen Bossen in Kämpfen, die sowohl dein taktisches Geschick als auch deine Rätsellösefähigkeiten auf die Probe stellen."Letztes aktuelles Video: Trailer