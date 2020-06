Paper Mario: The Origami King: Video-Überblick: Finstere Faltpläne, Landschaftslöcher und ringbasierte Kämpfe

König Olly verfolgt finstere Pläne: Er will die ganze Welt falten - warum auch immer. In Paper Mario: The Origami King entführt er deshalb Prinzessin Peach mitsamt Schloss. Mario möchte mit seinen "wirkungsvollen Falttechniken" dieses Vorhaben aber vereiteln. Er bricht auf, um die riesigen Luftschlangen zu lösen, die das Schloss fesseln. Einen Überblick über das nächste Paper-Mario-Abenteuer gibt Nintendo Deutschland im folgenden Video. Vorgestellt werden nicht nur die unterschiedlichen Umgebungen und Charaktere, sondern auch die ringbasierten Kämpfe.Nindendo: "Nur so lassen sich Gegner zu Gruppen zusammenschieben, um präzise Attacken mit maximaler Schlagkraft zu entfalten. Es will genau überlegt sein, wann SpielerInnen mit Marios Stiefeln auf ihre Widersacher springen oder sie mit einem Hammer plätten, und wann sie Gegenstände strategisch einsetzen sollten, um sich zu heilen oder um anzugreifen. Zuspruch erhält Mario während der kniffligen Kämpfe von jubelnden Toads. Sie sind allzeit bereit, hilfreich in einen Kampf einzugreifen, wenn er in die Bredouille gerät. Einigen seiner härtesten Gegner begegnet der wackere Nintendo-Held mit der Bürobedarfsbrigade: Bossen aus dem Schreibwarenladen wie Buntstifte, Klebeband oder Gummibänder."Wenn Mario nicht gegen die Gegner in den Ring steigt, kann er verdächtige Orte erkunden, um verborgene Gegenstände zu finden, mit Schnipseln aus Papier Löcher in der Landschaft stopfen und Toads aufstöbern, die sich überall verstecken. Dazu kommen Minispiele, mit denen er sich Belohnungen erspielen kann - sowie zahlreiche Geheimnisse und Schätze, die es zu entdecken gilt. Paper Mario: The Origami King wird am 17. Juli 2020 für Switch erscheinen. Vorbesteller dürfen den Vorabdownload bereits starten.Letztes aktuelles Video: Überblick