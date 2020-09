Blightbound: Zweites Early-Access-Update für den Dungeon Crawler veröffentlicht

Ronimo Games und Devolver Digital haben mit "Wolfpack" das zweite Early-Access-Update ( Patchnotizen Roadmap ) für den kooperativen Dungeon Crawler Blightbound veröffentlicht, der voraussichtlich bis zum Sommer 2021 fertiggestellt werden soll und in seiner aktuellen Form für 19,99 Euro via Steam heruntergeladen werden kann. Dazu heißt es von den Machern: "Das Wolfpack Update erweitert Blightbound um eine komplett neue Gegend, die es zu erforschen gilt, neue Helden und Heldinnen die man entdecken und rekrutieren kann - und natürlich neues Loot, das man finden oder herstellen kann.Tief im bedrückenden Underhold ist ein neuer unterirdischer Kerker freigelegt worden: The Creeping Blight. Eine verräterische Passage, die nur die Kühnsten zu erforschen wagen und in der es von neuen Elite-Champions der Verderbnis wimmelt. Darunter Shellrot, der Feigling Osmund und Havern der Deserteur, die alle dem Byrinth untergeordnet sind, einem bekannten Feind mit einer... ziemlich unberechenbaren Persönlichkeit.Und doch werden auch die Reihen der Zuflucht durch die Ankunft von Wodania und ihrem Sohn Karrogh verstärkt. Karrogh, der furchtlose Wolf, stürmt kopfüber in die Schlacht und belebt Verbündete mit seinem Kriegsschrei, bevor er seinen mächtigen Gesetzesbringer entfesselt. Seine Mutter, die blinde Matriarchin Wodania, benutzt ihre Rauchbombe, um die Gruppe vorübergehend zu tarnen, bevor sie die feindlichen Horden mit verheerenden Blitzschlägen und ihrem Messerfächer niedermacht.Zu den neuen Gegenständen, die aus der Tiefe geplündert werden sollen, gehören Dokalts Ring, ein hölzernes Götzenbild und die Wiederherstellung der Sonne. Findet sie und rüstet eure Helden damit aus, um die einzigartigen Kräfte zu entdecken und zu nutzen. Während sich die Geschichte von Blightbound weiter entfaltet, wird die Welt ständig wachsen, neue Helden und Waffen enthüllen und neue und dunklere Regionen mit noch mehr Bestien und Bossen - die in den verfluchten Nebeln lauern - zur Erkundungen präsentieren. Sammelt euer Heldentrio und macht euch auf die Suche nach der Welt, die im bedrohlichen Nebel verloren gegangen ist."Letztes aktuelles Video: Wolfpack Update