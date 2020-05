Death World: Überlebenskampf startet Ende Mai im Early-Access

Neben Hunger und Durst machen einem dabei auch Zombies zu schaffen - sie wurden von einem unbekannten Erreger infiziert und werden im Laufe des Spiels zu einem immer größeren Problem. Neben dem Bau einfacher und fortgeschrittener Waffen muss man auch Unterkünfte errichten, Zombies töten (natürlich) sowie auf Ressourcen achten. Mit Hilfe der Steam-Server wird ein latenzfreies Erlebnis versprochen. Ein Release der Vollversion ist in etwa für Februar 2021 vorgesehen. Entwickler Millenium Games startet am 31. Mai 2020 mit seinem Survival-Spiel Death World in den Early Access. Wie Steams entsprechende Store-Seite verrät, handelt es sich um ein Abenteuer in einer postapokalyptischen Welt, in dem man alleine oder zusammen mit Freunden ums Überleben kämpft und nicht mehr auf die korrupte Regierung zählen kann.Neben Hunger und Durst machen einem dabei auch Zombies zu schaffen - sie wurden von einem unbekannten Erreger infiziert und werden im Laufe des Spiels zu einem immer größeren Problem. Neben dem Bau einfacher und fortgeschrittener Waffen muss man auch Unterkünfte errichten, Zombies töten (natürlich) sowie auf Ressourcen achten. Mit Hilfe der Steam-Server wird ein latenzfreies Erlebnis versprochen. Ein Release der Vollversion ist in etwa für Februar 2021 vorgesehen.

Our key features will gradually develop in line with our roadmap. The features listed here represent only a small part of our incredible experience.In Death World you can discover an atmospheric open world. Here you will discover different places whether in the abandoned modern age or in the overgrown nature.On your way of survival you will gradually encounter zombies of different strengths. But you can also get good equipment from them and improve yourself with it!Not only the atmosphere and immersion are improved by the day-night system. Also at night more and stronger zombies will come, which want to get at your flesh.Fight your way through the beautiful sunshine at sunset as well as the pouring rain during a thunderstorm.Cut down trees, mine rocks and use them to build new weapons and shelters.Build your own home to enjoy life in the post apocalyptic world"