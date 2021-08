Greak: Memories of Azur: Startschuss für den Puzzle-Plattformer auf PC, PS5, XBS und Switch

Handgezeichnete Grafik und Animationen: Es wartet eine fesselnde Geschichte über Familie, Zuhause und Gemeinschaft in schweren Zeiten mit farbenfrohen und ausdrucksvollen Szenarien.

Liebevoll entworfene Rätsel: Durch eigens entwickelte Rätsel gilt es, die fehlenden Teile des Luftschiffs in einer in sich verbundenen Welt zu finden.

Einzigartiges Gameplay: Die magischen Lande von Azur können nur durch geschickten Wechsel der drei Charaktere und die Nutzung ihrer verschiedenen Fähigkeiten vollständig erforscht werden.

Rasante Kämpfe: Azur und seine verborgenen Winkel, die es noch zu entdecken gilt, sind von abwechslungsreichen Gegnern überrannt. Können es Greak, Adara und Raydel schaffen, diese zu besiegen und die Courine vor der Urlag-Invasion zu retten?

Live-Orchester-Soundtrack: Die ausdrucksvolle und atmosphärische Musik wurde eigens komponiert, um ein einzigartiges Abenteuer zu begleiten.

Am 17. August 2021 haben die mexikanischen Indie-Entwickler Navegante Entertainment und Publisher Team17 den 2D-Puzzle-Plattformer Greak: Memories of Azur ab 29,99€ bei kaufen ) für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch veröffentlicht . Via Steam , wo bis dato 94 Prozent der Nutzerreviews positiv ausfallen, GOG eShop und PlayStation Store (nur mit PlayStation Plus) wird jeweils ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis des auf Konsolen auch als Boxversion im Handel erhältlichen Titels gewährt (17,99 Euro statt 19,99 Euro). Auf Steam und GOG ist darüber hinaus eine digitale Deluxe Edition inklusive Soundtrack und Artbook, auf Steam und Switch zudem eine kostenlose Demo erhältlich.In der Spielbeschreibung heißt es: "Greak: Memories of Azur ist ein Einzelspieler-Sidescroller mit handgezeichneten Animationen. Der Spieler übernimmt die Rolle der drei Geschwister Greak, Adara und Raydel und leitet sie durch das Land Azur. Dabei muss geschickt zwischen den dreien gewechselt werden, um mit ihren einzigartigen Fähigkeiten vor der Urlag-Invasion zu entkommen.Greak ist der Name des Hauptcharakters und des kleinsten Bruders von dreien. Er gehört zum magischen Volk der Courine, die gerade von einer Fraktion namens Urlag angegriffen werden. Der Kampf hat sich schon lange abgezeichnet, und die Courine beginnen, aus ihrem eigenen Land zu fliehen. Greaks Ziel ist es, seinen Bruder Raydel und seine Schwester Adara zu finden und dann aus Azur zu entkommen, indem die drei Stück für Stück ein Luftschiff bauen. Im Laufe des Spiels findet der Spieler die Geschwister in eigenen Leveln und wird dann im weiteren Spielverlauf von ihnen begleitet und erhält ihre Hilfe."Als wichtigste Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer