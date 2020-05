Library of Ruina: Taktische Bücherkämpfe starten in den Early Access

Screenshot - Library of Ruina (PC) Screenshot - Library of Ruina (PC) Screenshot - Library of Ruina (PC) Screenshot - Library of Ruina (PC) Screenshot - Library of Ruina (PC)

Am 15. Mai 2020 hat ProjectMoon seine "Bibliothek-Kampfsimulation" Library of Ruina im Early Access für PC veröffentlicht, wo sie bis Ende des Jahres fertiggestellt werden soll. Der Download via Steam kostet 20,99 Euro. Der Preis soll mit wachsendem Inhalt kontinuierlich angehoben werden. Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (aktuell sind 86 Prozent von 873 Reviews positiv). Außerdem seien nach drei Tagen bereits über 20.000 Exemplare verkauft worden Im Spiel schlüpft man in die Rolle eines Büchereibesitzers, dessen Bibliothekare gegen Gäste mit interessanten Geschichten kämpfen. Die Auseinandersetzungen werden mit Karten und Würfeln bestritten. Besiegte Gäste verwandeln sich anschließend in neue Bücher oder Karten, die die Bibliothek wachsen lassen, was wiederum neue Gäste anlockt, bis man irgendwann das perfekte Buch erhält.Letztes aktuelles Video: String Theocracy