Library of Ruina: Taktische Bücherkämpfe verlassen den Early Access

Am 10. August 2021 haben die südkoreanischen Entwickler ProjectMoon ihr kartenbasiertes Taktik-Rollenspiel Library of Ruina für PC sowie Xbox One veröffentlicht und den Early Access nach 15 Monaten offiziell beendet. Auf Steam , wo die über 8.000 Nutzerreviews bislang "sehr positiv" ausfallen, wird noch bis zum 17. August ein Launch-Rabatt von 13 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (21,74 Euro statt 24,99 Euro). Im Microsoft Store werden hingegen 29,99 Euro für den auch im Xbox Game Pass (Ultimate) enthaltenen Titel fällig.Im Spiel schlüpft man in die Rolle eines Büchereibesitzers, dessen Bibliothekare gegen Gäste mit interessanten Geschichten kämpfen. Die Auseinandersetzungen werden mit Karten und Würfeln bestritten. Besiegte Gäste verwandeln sich anschließend in neue Bücher oder Karten, die die Bibliothek wachsen lassen, was wiederum neue Gäste anlockt, bis man irgendwann das perfekte Buch erhält.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer