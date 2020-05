Garrison: Archangel: Kampfmechs betreten die Arena

Screenshot - Garrison: Archangel (PC) Screenshot - Garrison: Archangel (PC) Screenshot - Garrison: Archangel (PC) Screenshot - Garrison: Archangel (PC) Screenshot - Garrison: Archangel (PC) Screenshot - Garrison: Archangel (PC) Screenshot - Garrison: Archangel (PC) Screenshot - Garrison: Archangel (PC) Screenshot - Garrison: Archangel (PC) Screenshot - Garrison: Archangel (PC)

Am 15. Mai 2020 hat Indigo Entertainment sein Mech-Kampfspiel Garrison: Archangel für PC veröffentlicht. Auf Steam wird noch bis zum 22. Mai ein Launch-Rabatt von 25 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (11,24 Euro statt 14,99 Euro). Eine kostenlose Demo ist ebenfalls erhältlich. Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (aktuell sind 86 Prozent von 134 Reviews positiv).Die Macher beschreiben Garrison: Archangel als schnelles Arena-Kampfspiel mit modifizierbaren Mechs. Neben Einzelduellen können auch Teamkämpfe bestritten werden - sowohl online als auch lokal via Splitscreen. Außerdem ist ein Missionsmodus an Bord, in dem man als Söldner in einen Konflikt mit mehreren Fraktionen gerät, wo man sich mit Aufträgen Geld für neue Mech-Bauteile verdient.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer