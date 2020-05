ein neues Leben.: Klassische Liebesgeschichte über das Loslassen

5 verschiedene Enden

40-90 Minuten Spielzeit

Originales Artwork und Story

Original-Soundtrack

Am 15. Mai 2020 hat Angela He ihre Visual Novel ein neues leben. (a new life.) für PC, iOS und Android veröffentlicht. Der Download via Steam kostet 2,39 Euro. Auf itch.io werden mindestens 2,99 Dollar fällig. Auf Google Play beträgt der Preis 3,29 Euro und im App Store 3,49 Euro.Der Titel sei "eine bittersüße Visual Novel über Verbindung und Loslassen. Eine klassische Liebesgeschichte: Sich treffen, heiraten, gemeinsam alt werden. Aber was tust du, wenn dein geliebter Mensch dich verletzt? Ist es besser zu lieben und verletzt zu werden, als gar nicht zu lieben?" Die Spieler scheinen jedenfalls sehr angetan, denn die Nutzerreviews auf Steam sind bislang "sehr positiv" (aktuell sind 98 Prozent von 125 Reviews positiv).Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Trailer