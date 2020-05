LIT: Bend the Light: Lichträtsel für PC-Spieler

Realistische Lichtphysik, die du niemals in echt sehen wirst: Das Verhalten von Licht in LIT ist physikalisch korrekt. Dennoch sind die beeindruckenden Lichtstrahlen die du in LIT konstruieren wirst, in der Realität sehr schwierig zu reproduzieren. Unser Spiel gibt dir die Möglichkeit, Spiegel und Glasstücke anzuordnen, um das Licht mit wenigen Mausklicks ganz nach deinen Wünschen zu beugen und zu brechen.

Finde deine eigenen Lösungen, nicht unsere: Unsere Rätsel haben ein offenes Ende. Wir geben dir die Werkzeuge und Regeln an die Hand, du zeigst uns, wie man das Problem löst. Wir haben ein paar mögliche Lösungen für jedes Level, aber lass dich von diesen Zahlen nicht beirren - wir warten nur darauf, dass Spieler Lösungen finden, an die wir nie gedacht haben.

Wunderschön und anders: Optisch auf dem schmalen Grat zwischen Comic und Realismus. Angenehmer Spielfluss. Entspannende Musik, die dich ins Knoblen eintauchen lässt. All das erzeugt eine einzigartige, mysteriöse und warme Atmosphäre.

Einfach aber komplex: Fällt Licht auf einen Spiegel, so wird es reflektiert. Trifft es auf Glas, so wird es gebrochen. Das ist alles, was du wissen musst. Und doch gibt es unzählige Möglichkeiten, die jedes Level einzigartig machen.

Ein Spiel für alle: LIT ist extrem intuitiv. Bei Tests auf verschiedenen Gamingevents hat sich gezeigt, dass das Spiel für alle Altersgruppen und alle Spielertypen geeignet ist. Möchtest du jede Lösung finden und noch mehr? Suchst du ein Spiel für dein fünfjähriges Kind? Oder versuchst du deiner Mama Computerspiele nahe zu bringen? Egal ob Controller, Maus oder Tastatur, LIT kann alles.

Screenshot - LIT: Bend the Light (PC) Screenshot - LIT: Bend the Light (PC) Screenshot - LIT: Bend the Light (PC) Screenshot - LIT: Bend the Light (PC) Screenshot - LIT: Bend the Light (PC) Screenshot - LIT: Bend the Light (PC) Screenshot - LIT: Bend the Light (PC) Screenshot - LIT: Bend the Light (PC) Screenshot - LIT: Bend the Light (PC)

Am 15. Mai 2020 haben Copperglass ihr Licht-Rätselspiel LIT: Bend the Light für PC veröffentlicht. Auf Steam wird noch bis zum 22. Mai ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (4,49 Euro statt 4,99 Euro). Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (aktuell sind 95 Prozent von 62 Reviews positiv).In der Spielbeschreibung heißt es: "Licht, Dunkelheit und bemerkenswerte Rätsel! Bieg das Licht in diesem preisgekrönten, physikbasierten Rätselspiel nach deinem Willen. Fühl dich wie ein Ingenieur, erschaffe deine eigenen Lösungen, fühl wie dein Gehirn wächst - und all das innerhalb der wunderschönen und mysteriösen Welt von LIT."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer