Timelie: Rätsel-Abenteuer mit Zeitmanipulation erscheint noch in dieser Woche

Das Rätselabenteuer Timelie von Urnique Studio erscheint am 21. Mai bei Steam . Dabei schlüpft man in die Rolle eines kleinen Mädchens, das im Teamwork mit einer mysteriösen Katze versucht, durch das Lösen von Rätseln und Schleicheinlagen einen Ausweg aus der surrealen Welt zu finden. Dabei steuert man beide Figuren parallel und muss ein richtiges Timing für die Aktionen entwickeln.Als besonderes Feature wird in der Spielbeschreibung die Zeit-Manipulation hervorgehoben: Sie gestattet nach Fehlern nicht nur das Zurückspulen, sondern erlaubt beim Vorspulen auch einen Blick in die Zukunft - oder zumindest einen potenziellen Verlauf. Dort soll man mitunter wichtige Hinweise bekommen, die sich in der Vergangenheit als hilfreich erweisen.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer