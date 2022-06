Timelie: Projekt Steampunk – Spin-Off im Trailer angekündigt

Timelie: Project Steampunk-Trailer zeigt erste Gameplay-Szenen

Für den bereits 2020 erschienenen Puzzle-Plattformer Timelie soll laut Entwickler Urnique ein weiterer Ableger kommen. Timelie: Project Steampunk lautet der aktuelle Arbeitstitel, wie der Trailer verrät.Die Ankündigung fand im Zuge eines offiziellen Trailers, den das kleine Indie Game-Studio jüngst veröffentlichte, statt. Darin bekommen wir auch erste Eindrücke vom Gameplay zu sehen.Die Ankündigung in der Videobeschreibung liest sich wie folgt: "Timelie hat uns in die Welt eingeführt, jetzt ist es an der Zeit, das Timelie-Universum mit Project Steampunk, einem neuen Timelie-Spin-Off, zu erweitern." Außerdem heißt es weiter: "Was ist das Genre des Spiels? Bleib dran, um in Zukunft mehr darüber zu erfahren".Soweit, so mysteriös, zieht man in Betracht, dass uns ein konkreter Release-Zeitraum bislang verschwiegen wurde. Ebenso wenig ist bekannt, welche Plattformen und Konsolen Timelie: Project Steampunk erreichen soll. Auf den ersten Blick wirkt das Spin-Off im Trailer zudem etwas actionreicher und kampflastiger als sein erster Teil ...