Forge and Fight!: Online-Kampfspiel mit verrückten Waffenkreationen macht sich für den Betatest bereit

Die schwedischen Entwickler von Flamebait Games werden anlässlich des vom 9. bis 14. Juni 2020 stattfindenden Steam-Spielefestivals einen Betatest für ihr kommendes PC-Kampfspiel Forge and Fight! veranstalten, das im Spätsommer in den Early Access starten soll. Auf itch.io und Game Jolt kann bereits eine kostenlose Demo heruntergeladen werden.In Forge and Fight! bekämpfen sich sechs bis acht Spieler mit selbstgebauten Waffen, deren Fertigung kaum Grenzen kenne und völlig absurde Kreationen erlaube. Vor allem Fans von Spielen wie Gang Beasts For Honor oder Human: Fall Flat sollen laut Flamebait Games auf ihre Kosten kommen. Hier ein kleiner Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Become A Beta Tester