Forge and Fight!: Online-Kampfspiel mit verrückten Waffenkreationen betritt die Early-Access-Arena

Am 17. September 2020 haben die schwedischen Entwickler Flamebait Games ihr kreatives Waffenbau-Kampfspiel Forge and Fight! im Early Acces für PC veröffentlicht, wo es voraussichtlich bis Frühjahr 2021 fertiggestellt werden soll. Auf Steam wird noch bis zum 24. September ein Launch-Rabatt von 15 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (14,44 Euro statt 16,99 Euro).Spielbeschreibung des Herstellers: "Ihr betretet die Schmiede heute als Gladiator und Schmied und wählt aus einer Vielzahl von Waffenteilen aus, um daraus die stärkste und beste Waffe zu erschaffen, die ihr euch erträumen könnt! Dann nutzt ihr eure Kreation, um online gegen bis zu acht andere Spieler in einer Arena-Schlacht anzutreten. Ihr könnt aber auch im Einzelspielermodus experimentieren und im endlosen Sandbox-Modus mit bis zu 50 Waffenteilen zur Auswahl gegen endlose Wellen von Bots kämpfen.Ihr braucht eine Waffe, um Social Distancing gegen eure Onlinegegner durchzusetzen? Oder vielleicht wollt ihr einfach alles, was euch im Weg steht, mit einem Flammenwerfer dezimieren - egal, was euch Spaß macht, Forge and Fight!s kreative und freie Möglichkeiten zum Kampf mit freischaltbaren Gegenständen im Matchverlauf sorgen dafür, dass eure Gegner immer auf der Hut sein müssen und versprechen endlosen Wiederspielwert und Spaß!""Forge and Fight! macht jetzt schon richtig viel Spaß und wir freuen uns darauf, möglichst viel Spielerfeedback während des Early Access zu sammeln, um neue Maps und Game-Modi einzuführen, sowie Accessoires und Waffenteile, damit wir dafür sorgen können, dass das Spiel ganz oben auf der Social-Distancing-Agenda von allen landet", so Mattias Lindblad, CEO von Flamebait Games. "Unsere stetig wachsende Community ist eine echte Inspiration für uns und wir haben echt viel Spaß an den teilweise absurd-witzigen Ideen, die von den Fans kommen. Erfolge und saisonale Events sind ebenfalls schon am Horizont, also schließt euch der Familie von Forge and Fight! auf Discord an und lasst uns wissen, was ihr euch wünscht!"Letztes aktuelles Video: Early Access Launch Trailer