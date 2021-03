Going Medieval: Early Access soll noch im Frühjahr starten

Einen konkreten Termin gibt es zwar noch nicht, aber die Entwickler von Foxy Voxel weisen schon mal darauf hin, dass der Early Access der Mittelalter-Kolonie-Survival-Simulation noch in diesem Frühjahr bei Steam zur Verfügung gestellt werden soll.Um was es geht? Hier die Beschreibung in der Pressemitteilung:"Plant und erbaut eure Siedlung mit Hilfe unterschiedlicher Materialien. Schützt euer Dorf vor den Elementen, Hunger, Feinden und sogar dem Wetter und verteidigt euer Dorf gegen rivalisierende Fraktionen, indem ihr uneinnehmbare, mehrstöckige Burgen errichtet oder Bogenschützen und Fallen strategisch sinnvoll platziert. Beobachtet eure Bewohnerinnen und Bewohner, die jeweils individuelle Geschichten und Absichten haben, um zu erfahren, wie ihr ihnen zu Diensten sein könnt – je glücklicher, desto produktiver."Letztes aktuelles Video: Ankündigung