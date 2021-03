Going Medieval: Video: Überblick über die Kolonie-Aufbau-Simulation im Mittelalter

Die Entwickler von Going Medieval stellen ihre mittelalterliche Kolonie-Aufbau-Simulation im folgenden, fast sechs Minuten langen Video - mit deutschen Untertiteln - näher vor. Das Spiel soll im Frühjahr 2021 in den Early Access auf PC (Steam) starten.Foxy Voxel und The Irregular Corporation: "Going Medieval schickt euch zurück in das Jahr 1346, als sich die bekannte Welt gerade von den Schrecken des schwarzen Todes zu erholen beginnt. Überlebende machen sich daran, Gegenden, die wieder von der Natur beansprucht wurden, neu zu besiedeln. Ihr müsst eure Dorfgemeinschaft anführen und sie in einer klassenlosen, grenzenlosen und gesetzlosen Post-Katastrophen-Zeit vor Banditen, Barbaren und religiösen Fanatikern schützen. Plant und erbaut eure Siedlung mit Hilfe unterschiedlicher Materialien. Schützt euer Dorf vor den Elementen, Hunger, Feinden und sogar dem Wetter und verteidigt euer Dorf gegen rivalisierende Fraktionen, indem ihr uneinnehmbare, mehrstöckige Burgen errichtet oder Bogenschützen und Fallen strategisch sinnvoll platziert. Beobachtet eure Bewohnerinnen und Bewohner, die jeweils individuelle Geschichten und Absichten haben, um zu erfahren, wie ihr ihnen zu Diensten sein könnt - je glücklicher, desto produktiver."Letztes aktuelles Video: Walkthrough deutsche Untertitel