Going Medieval: Early-Access-Termin: Kolonie-Aufbau-Simulation im Mittelalter

Screenshot - Going Medieval (PC) Screenshot - Going Medieval (PC) Screenshot - Going Medieval (PC) Screenshot - Going Medieval (PC) Screenshot - Going Medieval (PC) Screenshot - Going Medieval (PC) Screenshot - Going Medieval (PC) Screenshot - Going Medieval (PC) Screenshot - Going Medieval (PC)

Der Early-Access-Start steht fest. Die mittelalterliche Kolonie-Aufbau-Simulation Going Medieval wird am 1. Juni 2021 für PC via Steam, GOG.com und im Epic Games Store erscheinen. Das Spiel von Publisher The Irregular Corporation und Entwickler Foxy Voxel wird 22,99 Euro kosten (Launch-Rabatt: 10 Prozent).Going Medieval spielt im Jahr 1346 - als sich die bekannte Welt gerade von dem Schrecken des schwarzen Todes zu erholen beginnt. Als Spieler übernimmt man die Kontrolle über eine Dorfgemeinschaft und baut eine Siedlung mit Hilfe unterschiedlicher Materialien auf. Man schützt das Dorf vor den Elementen, kümmert sich um die Nahrungsversorgung und kämpft gegen rivalisierende Fraktionen, z.B. indem man mehrstöckige Burgen errichtet und Bogenschützen oder Fallen strategisch sinnvoll platziert. Außerdem gilt es Forschung zu betreiben und die Bedürfnisse/Wünsche der Dorfbewohner zu befriedigen, da sonst ihre Stimmung und dadurch die Produktivität leidet.Der Einzelspieler-Titel soll mindestens ein Jahr im Early Access bleiben. Folgende Spielelemente wird die Early-Access-Fassung bieten: Bauen und Handwerk, Kampf- und Verteidigungsmechanik, Verhalten und Persönlichkeiten der Siedler, Ressourcenmanagement, Simulation von Flora und Fauna sowie Produktionssysteme."Foxy Voxel und The Irregular Corporation haben zudem eine finale, öffentliche Betaphase angekündigt, die vom 21. Mai bis zum 24. Mai angehenden Siedlerinnen und Siedlern die Gelegenheit geben wird, ihre Überlebenskünste zu verfeinern und sich auf den Launch vorzubereiten. Interessierte können an der Beta teilnehmen, indem sie während dieses Zeitraums dem Epic Games Store einen Besuch abstatten, oder sich bei Steam für die Beta anmelden - entweder während der Beta, oder jetzt gleich."Letztes aktuelles Video: Trailer