Moero Crystal H: Frivoler Dungeon Crawler öffnet seine Pforten

Am 17. September 2020 hat eastasiasoft den freizügigen Anime-Dungeon-Crawler Moero Crystal H von Compile Heart und Idea Factory für Nintendo Switch veröffentlicht. Im eShop wird noch bis zum 30. September ein Launch-Rabatt von 15 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (33,99 Euro statt 39,99 Euro). Bei Playasia , gibt es das Spiel auch als physische Standard Edition sowie in einer auf 3.000 Stück limitierten Collector's Edition inkl. Handbuch, Soundtrack-CD, Artbook, Sticker-Set und Zertifikat:Spielbeschreibung des Herstellers: "Das Dungeon-Crawling-RPG Moero Crystal H erzählt die Geschichte vom 'glücklichen Perversling' Zenox, der sich mit einer Truppe von Monstermädchen verbünden muss, um den gestohlenen BH der Dunkelheit zurückzuholen, ein Objekt von großer Macht, und so die Welt zu retten. Ausgerüstet mit den 'Höschen des Lichts' begeben unsere Helden sich auf ihre mythische Reise.Das originale Moero Crystal erschien 2015 für PlayStation Vita, war jedoch nie außerhalb Asiens erhältlich. Zwar ist Moero Crystal H der Nachfolger von Monster Monpiece und Moero Chronicle, verfügt jedoch über eine unabhängige Story und brandneue Charaktere. Diese remasterte Edition bietet verbesserte HD-Grafik, sämtliche vorigen DLC-Charaktere, Untertitel in englischer Sprache und die neue Funktion 'Double Scratch', eine optimierte Version des Modus 'Loving Scratch'. Auf diese Weise kann der Spieler mit zwei Monstermädchen zugleich interagieren und so deren Zuneigung erhöhen! (Jetzt mit Unterstützung von HD-Rumble).Moero Crystal H bietet ausgefeilte rundenbasierte Kämpfe, während der Spieler eine Reihe von Dungeonkarten erkunden. Kämpfe gegen mehr als 80 Monstermädchen und rekrutiere sie, dann kombiniere und ändere ihre Outfits, um ihren Look und ihre Skills zu variieren. Begib dich an Bord der 'Funyaton-Go' für Shoot'em-up-Passagen und entdecke geheime, in den Monstermädchen verborgene Levels. Verbessere den Wohnbereich deiner Bande und entscheide, welche Monstermädchen zu Mitbewohnerinnen werden. Mit seinen reizenden Fantasien und dem unkonventionellen Humor ist Moero Crystal H der ultimative Spielplatz für Hedonisten!""Wir bei eastasiasoft sind stolz darauf, dem westlichen Publikum Inhalte zu bieten, die sie außerhalb Asiens nicht finden", so Joshua M French, Community Manager bei eastasiasoft. "Moero Crystal H ist typisch japanisch, das ultimative originelle Kulturgut - und dazu ein ausgezeichnetes RPG!"Letztes aktuelles Video: Trailer