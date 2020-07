Street Power Football: Video zeigt Panna-Modus und weitere Charaktere des Straßenfußballspiels

Weltmeister und Tango League MVP Ahmed Rakaba aus Berlin

Der World Skills Panna Champion aus Frankreich, Anas Boukami

Kristoffer Liicht, Gründer des Copenhagen Pannas House

Und der King of Panna: Jeand Doest aka Easyman

SFL Interactive und Maximum Games haben ein neues Video zu Street Power Football veröffentlicht, in dem der Panna-Modus und weitere Charaktere aus dem am 25. August 2020 für PC ( Steam ), PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinenden Straßenfußballspiels vorgestellt werden:Letztes aktuelles Video: Panna Mode - Gameplay TrailerDazu heißt es vom Hersteller: "Das Video stellt gleichzeitig einige der besten Panna-Talente der Welt vor, die sich dem Ensemble des Spiels anschließen. Mit dabei sind unter anderem der Berliner Panna-Künstler und Weltmeister Ahmed Rakabah, sowie der World Skills Panna Champion Anas Boukami aus Frankreich.Street Power Football arbeitet mit einem Ensemble an internationalen Botschaftern aus den Bereichen Freestyle, Panna und Straßenfußball zusammen. Neben den bereits angekündigten Straßenfußball-Legenden Sean Garnier, Liv Cooke, Melody Donchet, Andrew Henderson, Raquel Benetti, Daniel Got Hits, JaviFreestyle, Soufiane Bencok, Aguska Mnich, Michal Rycaj, Yoanna Dallier, Andreas Freestyle, Yo Katsuyama, Kazane Flower Boy Shimazaki, CrisFreestyle, Peter Karasek, Laura Biondo und Boyka Ortiz, kommen nun die besten Talente des Panna-Fußballs hinzu:Street Power Football kombiniert kreativen Stil mit dynamischer Action, um eine Over-The-Top-Fußball- und Arcade-Gaming-Erfahrung zu bieten. Insgesamt beinhaltet der Titel sechs verschiedene Spielmodi, eine Vielzahl an Anpassungsmöglichkeiten zum Stylen des eigenen Teams, mitreißende Musik, abwechslungsreiche Schauplätze, Street-Football-Legenden aus der ganzen Welt und vieles mehr."