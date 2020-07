Street Power Football: Video zeigt den Eliminierungs-Modus des Straßenfußballspiels

SFL Interactive und Maximum Games haben ein neues Video zu Street Power Football veröffentlicht, in dem der Eliminierungs-Modus aus dem am 25. August 2020 für PC ( Steam ), PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinenden Straßenfußballspiel vorgestellt wird:Letztes aktuelles Video: Elimination Mode Gameplay TrailerDazu heißt es vom Hersteller: "Der temporeiche Eliminierungs-Modus wird 1-gegen-1 auf einer Spielfeldhälfte gespielt, wobei jeweils zwei Mitspieler pro Team auf der Bank sitzen. Sobald ein Tor erzielt wird, scheidet der gegnerische Spieler aus und muss das Feld verlassen. Anschließend wird einer seiner Mitspieler eingewechselt, bis das gegnerische Team keine Spieler mehr hat und das Match für sie endet. Es gibt aber einen Haken: der Spieler, der am Ball ist, hat nur 10 Sekunden, um vor das Tor zu kommen und zu treffen. Danach wird das Tor geschlossen und öffnet sich erst wieder, wenn der Spieler den Strafraum verlässt oder den Ball verliert.Street Power Football kombiniert kreativen Stil mit dynamischer Action, um eine Over-The-Top-Fußball- und Arcade-Gaming-Erfahrung zu bieten. Insgesamt beinhaltet der Titel sechs verschiedene Spielmodi, eine Vielzahl an Anpassungsmöglichkeiten zum Stylen des eigenen Teams, mitreißende Musik, abwechslungsreiche Schauplätze, Street-Football-Legenden aus der ganzen Welt, darunter Sean Garnier, Liv Cooke, Melody Donchet, Andrew Henderson und vieles mehr."