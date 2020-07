Street Power Football: Video zeigt den Story-Modus des Straßenfußballspiels

SFL Interactive und Maximum Games haben ein neues Video zu Street Power Football veröffentlicht, in dem der Story- bzw. Abenteuer-Modus aus dem am 25. August 2020 für PC ( Steam ), PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinenden Straßenfußballspiel vorgestellt wird:Letztes aktuelles Video: Story Mode Gameplay TrailerDazu heißt es vom Hersteller: "Im Abenteuer-Modus Become the King leitet Sean Garnier, der Street King persönlich, den Spieler durch Herausforderungen auf der ganzen Welt. Dort muss der Spieler sich den besten Gegnern der Welt stellen und alle Modi (Trickshot, Freestyle, Panna und Street Power Match) in Perfektion absolvieren. Das Können der Spieler wird in den unterschiedlichen Modi immer wieder auf die Probe gestellt - jede Stage erhöht dabei den Schwierigkeitsgrad.Street Power Football kombiniert kreativen Stil mit dynamischer Action, um eine Over-The-Top-Fußball- und Arcade-Gaming-Erfahrung zu bieten. Insgesamt beinhaltet der Titel sechs verschiedene Spielmodi, eine Vielzahl an Anpassungsmöglichkeiten zum Stylen des eigenen Teams, mitreißende Musik, abwechslungsreiche Schauplätze, Street-Football-Legenden aus der ganzen Welt, darunter Sean Garnier, Liv Cooke, Melody Donchet, Andrew Henderson und vieles mehr."